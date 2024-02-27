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成為北約新會員 瑞典全民皆兵為憂俄入侵國家樹榜樣

編譯廖振堯／綜合26日電
瑞典總理克里斯特森26日在獲得匈牙利國會通過申請加入北約案後，立即舉 行記者會，他表示「我們樂見匈牙利批准瑞典的北約申請案，這是決定性的里程碑」。(美聯社)
瑞典總理克里斯特森26日在獲得匈牙利國會通過申請加入北約案後，立即舉 行記者會，他表示「我們樂見匈牙利批准瑞典的北約申請案，這是決定性的里程碑」。(美聯社)

瑞典終於在26日獲得北大西洋公約組織(NATO)最後一個成員國匈牙利批准加入，即將成為第32個成員國，西方抗俄陣線歐洲北翼提供關鍵的防禦。但這也代表瑞典將執行新的國防方針，全體民眾從16歲至70歲不論職業都須參與，為其他憂心俄羅斯侵略的歐洲國家樹立新榜樣。

華爾街日報報導，俄羅斯2021年12月威脅北約承諾不再納入更多成員，兩個月後便入侵烏克蘭；瑞典和鄰國芬蘭於2022年5月便因此決定加入北約，芬蘭已先於去年四月加入。兩國長期以來都在國防上投入巨資準備應對俄羅斯潛在的襲擊，瑞典大部分效仿芬蘭的戰備計畫，在俄羅斯2014年攻下克里米亞後，瑞典重新制定一項名為「全面防禦」的戰略。

瑞典政府發放一份名為「若危機或戰爭來臨」的20頁小冊子告誡公民，如果瑞典受到攻擊就需要抵抗。瑞典雖未與俄羅斯接壤，但俄與中國等對手的威脅日益增加，北約總部、英國、丹麥敦促其它成員國效仿瑞典全民皆兵的做法。

瑞典國防部長強生(Pal Jonson)表示，總的來說是要讓社會意識到近年來安全環境急劇惡化，因此加強民防，並敦促公民在家中保留兩周緊急物資，包括食物、水和不需要電池的收音機；負責提倡自然災害、恐怖分子、網路攻擊、戰爭準備工作的民間緊急應變局(Civil Contingencies Agency)，則與軍方密切合作。

根據國防物資管理局(Defense Materiel Administration)調查，去年瑞典民眾對武裝部隊支持率達81%，是2012年開始調查以來最高，當時為56%。

由於民眾廣泛支持軍隊、加上蓬勃發展的民用科技產業，瑞典軍火工業一直保持領先地位，成為世界最大的武器出口國之一。強生說為了更積極地整合民用和軍用技術、加深平民和武裝部隊之間的聯繫，瑞典政府去年還啟動了一項國防創新計畫。

芬蘭和瑞典加入北約，意味著幾乎整個波羅的海都在北約控制之下，除了聖彼得堡附近俄羅斯領土的一小部分，任何想要進入大西洋的俄國船隻將受到挑戰。

瑞典 俄羅斯 北約

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