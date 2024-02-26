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紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
紐時記者出版關於美國第一夫人的新書，令總統拜登與妻子吉兒結褵47年的感情生活成為大眾焦點，據悉拜登曾向幕僚戲稱，他維持長久婚姻的關鍵是「美好性生活」。（路透）
紐時記者出版關於美國第一夫人的新書，令總統拜登與妻子吉兒結褵47年的感情生活成為大眾焦點，據悉拜登曾向幕僚戲稱，他維持長久婚姻的關鍵是「美好性生活」。（路透）

紐時記者出版關於美國第一夫人的新書，令總統拜登與妻子吉兒結褵47年的感情生活成為大眾焦點，據悉拜登曾向幕僚戲稱，他維持長久婚姻的關鍵是「美好性生活」。

紐約時報」（The New York Times）白宮特派員羅傑斯（Katie Rogers）撰寫的新書「美國女性：現代第一夫人的轉變，從喜萊莉·柯林頓到吉兒·拜登」（American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden，暫譯）定於本週出版。

這本新書長達276頁，談及性生活的部分只占幾個段落，但已經成為頭條新聞。

羅傑斯在書中寫道，2004年拜登與幕僚開會時，吉兒曾穿著繞頸背心進入會議室，腹部寫著NO的字樣，勸拜登不要角逐當年總統大選。

據悉，拜登當年曾告訴一群支持者，他對參選總統興趣缺缺，並稱「我寧可在孩子熟睡時，在家與我的妻子做愛」。

羅傑斯寫說，當時這番言論引起一名發言人表示，時任參議員拜登「不加掩飾地全心愛著他的妻子」。

根據羅傑斯，拜登曾對幕僚戲稱，「美好性生活」是他長久幸福婚姻的關鍵，此番言論讓他的妻子感到非常苦惱。

現年81歲的拜登與吉兒在1977年結婚，但他一共求婚5次，才讓吉兒答應以身相許。

吉兒·拜登 白宮 紐約時報

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