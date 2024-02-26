拒付官司費 RNC擬先切割川普 提名後再合作

前總統川普訴訟費用龐大，共和黨全國委員會要員提案別替其埋單。圖為川普24日慶祝拿下南卡州初選勝利。(美聯社)

共和黨 全國委員會(Republican National Committee，RNC)要員巴爾伯(Henry Barbour)日前提出兩項決議案，禁止黨與前總統川普 的選戰陣營一起募款或者協調步驟，要等到川普取得足夠的黨代表票之後才合作，只怕要讓雙方人馬保持距離，至少時間拖久一些。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，巴爾伯起草的決議中表示，RNC及黨高層在初選過程要保持中立，不接受任何還在活動的選戰陣營的工作人員，直到候選人明顯取得1215黨代表票，成為提名人。

雖然川普在目前初選及黨團選舉中都獲勝，但前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)堅持還要競選下去。

川普已提議由其選戰共同經理拉席維塔(Chris LaCivita)出任RNC營運長；巴爾伯的決議若是還要經RNC的168席成員通過，勢必減緩川普團隊接管RNC的進度。

民主黨拜登 總統的選戰團隊已推出聯合募款行動，但川普與RNC還沒有設立聯合募款委員會，時效上已有點落後；越早成立聯合募款行動委員會，可讓雙方協調得更好，增進雙方的財務運用。

川普選戰陣營24日發布聲明，表示反對巴爾伯的措施；拉席維塔表示，初選已結束，RNC的唯一責任便是擊敗拜登，贏回白宮，浪費心力延後確立提名人，只會幫忙拜登「摧毀國家」，共和黨人不能置身外，決不讓那種事情發生。

RNC於1月下旬有人提出決議案，打算宣布川普是共和黨「推定的」提名人，引發一些爭議，川普自己在社媒都說，RNC不應採納，於是該成員撤案。

來自密西西比州的巴爾伯另提案要求RNC別替川普的官司埋單。

本決議案若通過，文中將明確宣布RNC不替任何層級候選人，無論他是聯邦還是州級的，只為與2024年選舉周期直接相關的活動花錢。

川普23日造勢活動前，拉席維塔也認為RNC就算與競選團隊合併，也不會替川普的官司開銷付錢。

巴爾伯表示，這兩項提案是想確保初選過程，RNC認真看待還尚的兩名候選人；另防止RNC替任何候選人為選舉周期無關事項支付法律開銷。RNC定3月7、8兩日在休士頓開會，可能投票表決兩項決議案。