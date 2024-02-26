兩岸海上執法糾紛 台方恐「割地賠款」 面子裡子盡失

福建海警25日再派多艘艦艇赴金廈海域巡查，根據中國海警發布的照片，中國海警人員緊盯著前方一艘小艇，該小艇疑為台方艦艇。（取自中國海警局)

台灣海巡隊春節期間在金門廈門海域查緝越界的中國「三無」漁船時，造成兩名中國籍漁民死亡。原本不是太嚴重的事件，到現在已逾十天，元宵節 都已過了，台灣政府仍未做好善後工作。更慘的是，從事態演變，最終台灣恐怕得以「割地(失去金廈禁限制海域)、賠款(賠付高額慰撫金)」了結。

這起事件從一開始，就因台灣海巡與海委會未能完整說明發生過程，又刻意隱瞞事實真相，在檢方及媒體抽絲剝繭下，才一再改口。

事件發生後，中國宣布由泉州紅十字會派員陪同家屬赴金門，並處理善後事宜。儘管赴金門的中方人員團長是泉州台辦副主任李朝暉，但他同時是晉江市紅十字會高級顧問。泉州為地級市，泉州台辦副主任在中國屬「副處級」官員。

中國方面，由泉州紅十字會出面，國台辦則坐鎮後方指揮調度。弔詭的是，面對中國一向強調對等、尊嚴的民進黨 政府，竟未委由金門紅十字會代表台方，而是由陸委會法政處長周鳴瑞(位階相當於中國局級幹部，高於處級)、海巡署副署長許靜芝、移民 署副組長姜霖等官員出面。

台灣民進黨政府決定以官對民，若中央站到第一線能讓此事盡早圓滿落幕，台灣輿論與民意對於是否對等應也不會介意，偏偏結果並非如此。

翻船事件發生後，國台辦先是宣告金廈海域不存在所謂的「禁止、限制水域」。隨後福建海警局就宣布將在金廈海域開展常態化執法巡查行動，並在次日派出多艘海警艦艇，甚至直接對金門旅遊船登船臨檢，充分展現出北京在對台工作上的主導權和主動權。

中國一面與台談判，一面加強對台施壓，軟硬兼施，例如25日又派多艘海警艦艇巡查金廈海域，其中包含由中國海軍飛彈護衛艦改裝之艦艇，警告意味濃厚。而統轄中國漁權的農業農村部也跟進宣布，福建省海洋與漁業執法總隊調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法，管轄權(否認台方畫禁限制海域)、漁權兩手抓。

一起小規模海上執法糾紛，未能好好善後，台方可說是面子、裡子盡失。