我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

兩岸海上執法糾紛 台方恐「割地賠款」 面子裡子盡失

記者 林則宏
福建海警25日再派多艘艦艇赴金廈海域巡查，根據中國海警發布的照片，中國海警人員緊盯著前方一艘小艇，該小艇疑為台方艦艇。（取自中國海警局)
福建海警25日再派多艘艦艇赴金廈海域巡查，根據中國海警發布的照片，中國海警人員緊盯著前方一艘小艇，該小艇疑為台方艦艇。（取自中國海警局)

台灣海巡隊春節期間在金門廈門海域查緝越界的中國「三無」漁船時，造成兩名中國籍漁民死亡。原本不是太嚴重的事件，到現在已逾十天，元宵節都已過了，台灣政府仍未做好善後工作。更慘的是，從事態演變，最終台灣恐怕得以「割地(失去金廈禁限制海域)、賠款(賠付高額慰撫金)」了結。

這起事件從一開始，就因台灣海巡與海委會未能完整說明發生過程，又刻意隱瞞事實真相，在檢方及媒體抽絲剝繭下，才一再改口。

事件發生後，中國宣布由泉州紅十字會派員陪同家屬赴金門，並處理善後事宜。儘管赴金門的中方人員團長是泉州台辦副主任李朝暉，但他同時是晉江市紅十字會高級顧問。泉州為地級市，泉州台辦副主任在中國屬「副處級」官員。

中國方面，由泉州紅十字會出面，國台辦則坐鎮後方指揮調度。弔詭的是，面對中國一向強調對等、尊嚴的民進黨政府，竟未委由金門紅十字會代表台方，而是由陸委會法政處長周鳴瑞(位階相當於中國局級幹部，高於處級)、海巡署副署長許靜芝、移民署副組長姜霖等官員出面。

台灣民進黨政府決定以官對民，若中央站到第一線能讓此事盡早圓滿落幕，台灣輿論與民意對於是否對等應也不會介意，偏偏結果並非如此。

翻船事件發生後，國台辦先是宣告金廈海域不存在所謂的「禁止、限制水域」。隨後福建海警局就宣布將在金廈海域開展常態化執法巡查行動，並在次日派出多艘海警艦艇，甚至直接對金門旅遊船登船臨檢，充分展現出北京在對台工作上的主導權和主動權。

中國一面與台談判，一面加強對台施壓，軟硬兼施，例如25日又派多艘海警艦艇巡查金廈海域，其中包含由中國海軍飛彈護衛艦改裝之艦艇，警告意味濃厚。而統轄中國漁權的農業農村部也跟進宣布，福建省海洋與漁業執法總隊調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法，管轄權(否認台方畫禁限制海域)、漁權兩手抓。

一起小規模海上執法糾紛，未能好好善後，台方可說是面子、裡子盡失。

民進黨 元宵節 移民

上一則

食品大漲 國人收入11.3%用在吃 又回到30年前

下一則

無證客不畏泥路與毒梟 亞利桑納土桑段4個月逮25萬人

延伸閱讀

中國農業農村部：福建漁業在廈金海域進行漁業巡航執法

中國農業農村部：福建漁業在廈金海域進行漁業巡航執法
加強對台施壓 中國海警派原解放軍護衛艦巡查金門海域

加強對台施壓 中國海警派原解放軍護衛艦巡查金門海域
中國逐步讓金廈禁限制水域消失 福建漁政出動2艘執法船

中國逐步讓金廈禁限制水域消失 福建漁政出動2艘執法船
金門海域爭議延燒 夏立言明將率團赴中

金門海域爭議延燒 夏立言明將率團赴中

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示