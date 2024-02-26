眾院委員會致函馬斯克 促星盾對台開通 提供駐台美軍衛星聯網服務

烏戰大量使用星盾系統，圖為烏軍士兵手持星盾系統。(路透)

眾院「中國問題特別委員會」24日致函太空探索科技公司(SpaceX )執行長馬斯克 (Elon Musk)，要求他提供SpaceX的「星盾」( SpaceX’s Starshield)衛星聯網服務給派駐台灣的美軍；由委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)簽署的信件指出，SpaceX可能未讓台灣境內及周邊取得星盾服務，違反與國防部合約的義務。

眾院議員蓋拉格要求馬斯克，提供旗下衛星通信系統星鏈供盾駐台美軍使用。(路透)

蓋拉格宣稱SpaceX違反國防合約

CNBC財經頻道25日報導，富比士(Forbes)率先報導蓋拉格的信件，其內容宣稱，SpaceX沒讓駐台美軍取得星盾服務，就違反與五角大廈的合約；合約規定的是美軍能「全球取用」該服務。

烏戰大量使用星盾系統，圖為烏克蘭前線安裝的星盾接收系統。(路透)

蓋拉格最近率領兩黨國會議員特使團往訪台灣，行程中了解星盾這套專供美軍及情治單位使用的寬頻上網衛星系統，駐台及周邊地區美軍無法使用。蓋拉格台灣行曾會見台灣官員如蔡英文總統、總統當選人賴清德。

五角大廈去年9月與SpaceX簽下使用星盾一年的合約；更早之前幾個月另委託SpaceX提供「星鏈」(Starlink)網路供烏克蘭抵禦俄國入侵使用。

中國問題委員會促馬斯克3月8日前簡報

委員會信中另要求馬斯克在3月8日前，就星盾在台運作向委員會做簡報。

國防部長辦公室發言人25日以電子郵件回覆CNBC，表示國防部當前就通訊事宜，並無聲明，也無法提供資訊。

蓋拉格在信中另指出，碰到中國共產黨軍事攻擊台灣，駐西太平洋美軍將士便置身險境；確保駐台及周遭美軍擁有強大通訊網，對捍衛美國在印太地區的利益至關重要。

特斯拉 在中設廠 馬斯克致力與中關係

馬斯克另是電動車特斯拉(Tesla)的執行長，而特斯拉的成功，端賴由中國取得有利的經商條件，故馬斯克致力與中國培養熱絡關係，不顧美中兩國更廣泛關係轉趨緊張；特斯拉在上海自營工廠，而其他在中國的外國車廠，按中方規定都要與中企合資。

去年9月，台灣官員砲轟馬斯克，說他似乎與中國統一台灣的立場站在同一邊，但「台灣不屬於中華人民共和國，而且絕不能買賣」。

報導稱馬斯克「不太可能」對台開通星盾

富比世報導，馬斯克「不太可能」因為聯邦眾議員的要求，就把星盾帶到台灣；但蓋拉格信件強調，讓「全球」美軍取得星盾服務，是國防部與SpaceX簽約規定的義務。

華爾街日報(WSJ)報導，蓋拉格去信馬斯克有亮劍的意味，再度顯示SpaceX的衛星計畫再度讓公司與馬斯克捲入地緣政治。SpaceX運作地球低軌道的通訊衛星大隊，目前規模為全球最大，還定期發射一批又一批新衛星加入。