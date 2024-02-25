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南卡初選 川普60.7%大勝海理38.7% 海理矢言戰到「超級星期二」

編譯潘勛／綜合24日電
前總統川普(中)24日在南卡羅來納州的共和黨總統初選中，擊敗對手、前駐聯合國大使海理，鞏固連續在三個州獲得共和黨提名的勢頭，但海理矢言戰到「超級星期二」。圖為川普當晚在慶功大會上致辭。(美聯社)
前總統川普(中)24日在南卡羅來納州的共和黨總統初選中，擊敗對手、前駐聯合國大使海理，鞏固連續在三個州獲得共和黨提名的勢頭，但海理矢言戰到「超級星期二」。圖為川普當晚在慶功大會上致辭。(美聯社)

前總統川普24日在南卡羅來納州共和黨總統初選中，擊敗對手海理(Nikki Haley)，進一步鞏固連續三場初選獲勝、距離獲得共和黨提名又近一步的勢頭；海理在家鄉州都告落敗，她向獲勝的川普道賀，引來支持者的噓聲。但海理矢言「繼續戰鬥」，至少要戰到「超級星期二」；南卡州選出的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則勸說海理，愈早退選對她及共和黨愈好。

在24日晚間9時截稿前，川普取得30萬3963票，得票率60.7%，海理得票數為19萬3940票，得票率38.7%。

家鄉失守 海理退選壓力增

美聯社報導，川普之前在愛阿華、新罕布夏、內華達及美屬維京群島的初選或黨團選舉，都橫掃其他參選人；現在在海理2011到2017年擔任州長的南卡州都贏，可能讓海理壓力倍增；海理在川普總統任內曾擔任駐聯合國大使。

川普與拜登再於普選捉對廝殺，目前愈看愈不可避免；海理矢言至少要選到3月5日的超級星期二，當天有15個州和美屬薩摩亞舉行初選；但海理即便在家鄉州辦了更多場造勢，主張川普面臨多項刑事起訴不利於對戰拜登，都無法稍稍減損川普的勢頭。

南卡州投票站關閉後，美聯社在晚間7點宣布川普勝選，依據的是其VoteCast對廣大南卡州共和黨初選選民的調查，證實結果一如選前民調，川普在全州大勝海理。

投票結束後沒多久，川普就登台宣布勝利，他說從來沒看過共和黨之團結有如現在，大家慶祝15分鐘就好，接下來回去工作。

川普支持者的造勢車輛。(美聯社)
川普支持者的造勢車輛。(美聯社)

風向指標 歷年贏南卡者篤定提名

南卡州是南方最早辦初選州，對共和黨也是可靠風向標，自1980年以來，贏得南卡州初選的參選人，除了2012年的金瑞契(Newt Gingrich)之外，最後都取得黨的提名。

最近幾天，海理表示自己要前往密西根州準備超級星期二初選；她面臨質疑，不知能在哪裡勝選。

海理表示「整個旅程」下來自己感覺「受到祝福」；無論選舉結果如何，她愛南卡州；但她表示，假如人們選錯，國家將分崩離析，另外她不認為川普可以擊敗拜登。

川普最近談論北約(NATO)時說，會員國凡未能繳足國防開支者，他鼓勵俄國去攻打，海理抓住這一點猛攻；川普質疑海理的丈夫沒跟她一起競選，海理反擊說，前第一夫人梅蘭妮(Melania Trump)也沒陪他現身。

南卡挺川 多數民眾反對續援烏克蘭

但是南卡州共和黨選民與川普站同一邊，對北約、美國繼續支持烏克蘭的感情冷淡；據VoteCast數據，大約五分之三反對繼續援助烏方對抗俄國入侵。

葛理漢雖在川普勝選派對上誇獎海理，但表示現在該是她退出選舉的時候了，「愈快愈好」。

川普 南卡羅來納州 共和黨

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