阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普

阿州判決冷凍胚胎可視為兒童，引發爭論。冷凍胚胎通常可以保存數年之久。（美聯社）

阿拉巴馬州最高法院上周裁決，冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨法律究責，裁決結果讓俗稱試管嬰兒的體外人工受孕(in vitro fertilization，IVF)面臨威脅；官員透露，拜登 總統3月7日將於國情咨文(State of the Union)裡對阿州判決提出回應，白宮可能邀請受到判決直接影響的來賓到場。

國家廣播公司(NBC)23日報導，知情官員指出，拜登政府正在討論有何法律、政策選項能夠因應阿州最高法院判決；除了阿州之外，還有多州可能將對試管嬰兒技術做出類似裁決，拜登政府希望對受到衝擊的民眾提供協助，參與討論的官員來自白宮、司法部、衛生部等，目前仍屬於初步研議階段，尚未做出最後決定。

消息人士說，對於動用行政權保護民眾使用試管嬰兒技術，聯邦政府權力有限，角力戰其實以政治層面居多。

幕僚正在設法讓阿州判決為拜登連任選情加分，包括對於捍衛墮胎 權尋找新的論述方式，把議題定調為將對美國民眾產生深遠影響。

知情官員說，拜登團隊將開始把墮胎權描述為「家庭議題」，而不只是「婦女議題」，並強調共和黨無權幫美國家庭擅作主張。

拜登幕僚已經以墮胎議題做為競選主軸，批評共和黨企圖侵犯人民自由，並把墮胎權限縮歸咎於前總統川普 。

拜登競選總幹事羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)23日發表聲明指出，美國婦女不在乎川普在「真實社群」(Truth Social)有什麼發文，「她們在乎的是因為川普而變得沒辦法墮胎」。

聲明中說，阿州家庭無法使用試管嬰兒技術，就是川普任命最高法院大法官推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例的直接結果；川普要為20多道墮胎禁令承擔責任，婦女決定何時生兒育女的能力遭到限制，避孕設施遭受攻擊。

她在聲明指出：「川普炫耀推翻『羅訴韋德案』，跑選舉時常拿來說嘴，昨晚就是」。 阿州對於胚胎的判決，繼續延伸了墮胎議題的爭議。圖為支持墮胎團體去年在最高法院外的抗議。（美聯社）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點