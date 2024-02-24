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魔術師爆受雇假冒拜登 用AI錄語音電話企圖混淆選民

記者顏伶如／綜合報導
紐奧良魔術師卡本特稱曾獲民主黨總統初選參選人、明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯競選團隊人員雇用，利用人工智慧(AI)技術假冒拜登總統錄製自動語音電話，企圖混淆選民。(美聯社)
紐奧良魔術師卡本特稱曾獲民主黨總統初選參選人、明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯競選團隊人員雇用，利用人工智慧(AI)技術假冒拜登總統錄製自動語音電話，企圖混淆選民。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)23日獨家報導，一名紐奧良魔術師爆料指稱，今年1月民主黨新罕布夏州總統初選期間，曾獲初選參選人、明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)競選團隊人員雇用，要求利用人工智慧(AI)技術假冒拜登總統錄製自動語音電話(robocall)企圖混淆選民，此案已引起聯邦執法機關注意，一家語音電話公司遭鎖定調查。

國家廣播公司報導，魔術師卡本特(Paul Carpenter)提供的簡訊、電話通聯以及Venmo付款交易紀錄指出， 菲利普斯初選競選團隊員工克拉米爾(Steve Kramer)今年1月聘用卡本特，請卡本特透過AI軟體模仿拜登講話並錄製自動語音電話，內容則是呼籲新罕布夏州民主黨選民不要參加總統初選投票。

現居紐奧良的卡本特受訪時說：「我為自動語音電話完成錄音，但我並未散布錄音檔」。

他說，有人付錢要求完成某件任務，自己純粹就是拿錢辦事，沒有任何惡意，不知道錄音檔將如何對外發布。

不過卡本特說，他對於參與錄音感到後悔，希望以親身經歷讓社會大眾明白AI技術是很容易遭到誤用的。

他說，他不到20分鐘就完成錄音，花費僅1元，收到酬勞則有150元。報導指出，卡本特出示Venmo的入帳紀錄。

報導指出，卡本特說詞透露錄音交易恐有觸犯打壓選民(voter suppression)、聯邦通訊法規之嫌，引起新罕布夏州執法部門與聯邦機關注意。

聯邦官員指出，將針對使用自動語音電話在初選之前聯絡選民的達拉斯公司展開調查，但未透露卡本特及克拉米爾是否也將遭到調查。

新罕布夏州 AI 拜登

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