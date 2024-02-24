民調：拜登支持率跌至38% 移民及中東局勢成最大問題

蓋洛普23日公布的民調顯示，拜登總統的支持率跌至38%，高達59%的受訪者不認同他的工作表現。(歐新社)

拜登 總統的支持率持續走低，蓋洛普民調機構(Gallup)23日公布的民調顯示，拜登的支持率跌至38%，高達59%的受訪者不認同拜登的工作表現，另外2%沒意見；這個支持率不僅較1月的41%減少三個百分點，也幾乎跌到接近去年4月、10月及11月歷來最低的37%。

拜登在五個主要議題的支持率均低於50%，包括俄烏戰爭、經濟、外交、中東局勢及移民 ；其中尤以移民問題得分最低，只有28%受訪者認可拜登處理移民的方式，67%不認同，5%沒意見。

調查顯示，在這五個議題裡的任何一個，拜登的工作表現都難以獲得共和黨人認可；民主黨人雖然基本上認可他對經濟、俄烏戰爭及外交方面的表現，但在中東及移民問題方面，只獲微弱多數支持。

儘管拜登的支持率持續下滑，但昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調機構22日公布的結果指出，若現在舉行大選，拜登仍會以49%-45%的微弱優勢擊敗前總統川普。

密西根州下周將舉行總統初選，為了讓持續走低的支持率「止血」，拜登的盟友22日晚在該州迪爾伯恩市(Dearborn)一家咖啡店，與密州的美籍阿拉伯裔領袖會晤，希望改善關係及爭取支持。

組織此次會晤的是加州民主黨籍國會眾議員卡納(Ro Khanna)，他以私人關係而非代表拜登競選團隊聯絡，其間他全神聆聽對方意見；但消息指雙方仍沒法改善關係，除非拜登改變在以色列與哈瑪斯戰爭中的加薩 停火政策。

密西根州阿拉伯裔社區基本上拒絕與任何與拜登有關的人會面，甚至民主黨籍的阿拉伯裔國會眾議員特萊布(Rashida Tlaib)，也都拒絕傳達有關拜登處理加薩戰爭的信息。

另一方面，拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)發聲明表示，拜登正與穆斯林及阿拉伯裔的領導人密切合作，就廣泛問題聽取他們的意見。穆薩又說拜登敦促以色列盡一切可能在加薩避免平民傷亡。

自以色列與哈瑪斯在加薩交戰，造成巴勒斯坦人大量死亡後，華府仍堅持反對在聯合國提出的加薩停火方案，這個支持以色列的態度，使拜登倍受阿拉伯裔抨擊。