我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

輝達股價漲15% CEO黃仁勳身家暴增85億 登全球第21富

記者胡玉立／綜合報導
輝達（Nvidia）股價飆漲，帶動這家晶片製造商的執行長黃仁勳身價一路衝高。（路透）
輝達（Nvidia）股價飆漲，帶動這家晶片製造商的執行長黃仁勳身價一路衝高。（路透）

輝達(Nvidia)股價22日大漲15%，該公司執行長黃仁勳(Jensen Huang)財富暴增85億元，身家估計為681億元，已被彭博評為全球排名第21位富豪。

現年61歲的黃仁勳1963年生於台灣，1993年在美國共同創立輝達後，扮演公司掌舵者角色，身兼聯合創辦人、董事長兼執行長，擁有公司約3%股份。

輝達股價飆升，黃仁勳的全球富豪排行榜位置已超越億萬富翁柯克(Charles Koch)，追上擁有市值約4710億元的沃爾瑪(Walmart) 的華頓家族成員(Walton family)。

目前全球首富前三名為特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)、路易威登集團(LVMH)執行長阿諾特(Bernard Arnault)和亞馬遜(Amazon)創辧人貝佐斯(Jeff Bezos)。

輝達在人工智慧(AI)熱潮推動下，獲利非凡，現在已是股市價值最大公司之一，估值近2兆元，財報亮眼；黃仁勳21日晚間聲明表示，生成式AI現已「到達引爆點」，「全球各企業、產業和國家的需求都在激增」；這番言論在22日上午引發華爾街爆炸性反應，迅速逆轉本周稍早輝達一度出現的股價下滑劣勢。

輝達在截至1月28日的三個月內淨利潤增長近123億元，高於去年同期14億元，同比增長769%，超出華爾街分析師預期；輝達全年利潤較上年增長逾580%。其他晶片相關業者受益於輝達財報好消息，超微(AMD)股價也在22日上漲11%，微軟上漲2%。

西佛諾金融(Synovus Trust Company)副總裁摩根(Dan Morgan)表示，儘管Meta、亞馬遜、IBM和微軟都已開始生產自己的晶片，但輝達在蓬勃發展的AI領域至關重要，約佔全球AI半導體銷售額70%左右。

資料中心部門是輝達營收最高的部門；在與Google、亞馬遜、思科(Cisco)等科技巨頭合作下，輝達資料中心部門營收與去年同期相比，提升了409%，來到184億元新高。

至於輝達股價在過去一年飆漲了大約230%，顯示輝達對整體市場而言也更加重要；高盛(Goldman Sachs)分析師曾在20日指出，輝達是「地球上最重要的股票」。

輝達一家公司帶動全球重要股市，整個AI及晶片產業股價都跟著大漲。（路透）
輝達一家公司帶動全球重要股市，整個AI及晶片產業股價都跟著大漲。（路透）

輝達 黃仁勳 AI

上一則

俄烏戰爭滿2年／妻變寡婦、教室空蕩…烏人生活巨變

延伸閱讀

黃仁勳：Nvidia已提供2款降規版AI晶片樣品給中國客戶

黃仁勳：Nvidia已提供2款降規版AI晶片樣品給中國客戶
黃仁勳身價飆至692億元 站到全球20首富俱樂部門口

黃仁勳身價飆至692億元 站到全球20首富俱樂部門口
輝達股價飆漲16% AI熱潮帶動美股登歷史新高

輝達股價飆漲16% AI熱潮帶動美股登歷史新高
黃仁勳：Nvidia為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

黃仁勳：Nvidia為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

熱門新聞

4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30
在浮報房地產價值的金融詐欺民事案中裁定前總統川普和川普集團須作出巨額賠償的紐約州高等法院法官恩格隆。(歐新社)

川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條

2024-02-16 20:05
美國5艘航艦今年可能史無前例齊聚西太平洋，圖為雷根號與羅斯福號打擊群與南韓艦艇。(路透資料照)

南華早報：美國5航艦將空前齊聚西太平洋 對中國秀肌肉

2024-02-18 11:15

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨