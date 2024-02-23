輝達股價漲15% CEO黃仁勳身家暴增85億 登全球第21富

輝達（Nvidia）股價飆漲，帶動這家晶片製造商的執行長黃仁勳身價一路衝高。（路透）

輝達 (Nvidia)股價22日大漲15%，該公司執行長黃仁勳 (Jensen Huang)財富暴增85億元，身家估計為681億元，已被彭博評為全球排名第21位富豪。

現年61歲的黃仁勳1963年生於台灣，1993年在美國共同創立輝達後，扮演公司掌舵者角色，身兼聯合創辦人、董事長兼執行長，擁有公司約3%股份。

輝達股價飆升，黃仁勳的全球富豪排行榜位置已超越億萬富翁柯克(Charles Koch)，追上擁有市值約4710億元的沃爾瑪(Walmart) 的華頓家族成員(Walton family)。

目前全球首富前三名為特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)、路易威登集團(LVMH)執行長阿諾特(Bernard Arnault)和亞馬遜(Amazon)創辧人貝佐斯(Jeff Bezos)。

輝達在人工智慧(AI )熱潮推動下，獲利非凡，現在已是股市價值最大公司之一，估值近2兆元，財報亮眼；黃仁勳21日晚間聲明表示，生成式AI現已「到達引爆點」，「全球各企業、產業和國家的需求都在激增」；這番言論在22日上午引發華爾街爆炸性反應，迅速逆轉本周稍早輝達一度出現的股價下滑劣勢。

輝達在截至1月28日的三個月內淨利潤增長近123億元，高於去年同期14億元，同比增長769%，超出華爾街分析師預期；輝達全年利潤較上年增長逾580%。其他晶片相關業者受益於輝達財報好消息，超微(AMD)股價也在22日上漲11%，微軟上漲2%。

西佛諾金融(Synovus Trust Company)副總裁摩根(Dan Morgan)表示，儘管Meta、亞馬遜、IBM和微軟都已開始生產自己的晶片，但輝達在蓬勃發展的AI領域至關重要，約佔全球AI半導體銷售額70%左右。

資料中心部門是輝達營收最高的部門；在與Google、亞馬遜、思科(Cisco)等科技巨頭合作下，輝達資料中心部門營收與去年同期相比，提升了409%，來到184億元新高。