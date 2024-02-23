WSJ：輝達的AI榮景遠未結束 非曇花一現

AI晶片大廠輝達財報高於華爾街的預期，股價及公司市值一飛沖天，公司市值逼近兩兆美元，成長速度遠快過蘋果和微軟。（路透）

位處人工智慧 革命前沿的晶片 製造商輝達 (Nvidia)，22日公布了遠超市場預期的季度報告及預測後，不但消除了投資者對其估值的擔憂，華爾街日報的分析更認為它的榮景遠未結束，並非曇花一現。

輝達的市值在過去12個月內飆升超過1兆元，曾經引起市場關注其強勢能否持續，甚至質疑其人工智慧業務能否長期成長，但現在公布的季度報告，在截至1月的第四財季營收及今季營收預測，均超出華爾街普遍預期的10%；在專為人工智慧運算晶片方面，收入達到184億元，是一年前的五倍。

輝達在電話會議上預計第四季營收將持續成長，總營收將比去年同期成長兩倍；一些期權交易員現在將輝達股價看上至1300元，這差不多是當前股價的兩倍，也相當於市值遠超3兆元，超越微軟和蘋果的市值。

報導指出，眾所周知半導體市場具有周期性，作為晶片一哥的輝達也不例外，多年來在人工智慧晶片的營銷，成長一直波動，因為即使雲端運算巨頭在大筆採購後，還需要一個「消化」期。

但現在執行長黃仁勳預計，今年晶片產品將繼續供不應求，公司會持續推出新一代產品，儘管短時間內難以將產能急速擴大，以追上市場急增的需求，但公司已全面加大提升產能的力度，目前進度良好，供應鏈持續改善，相信對未來保持增長十分有利。

首席財務長柯蕾絲(Colette Kress)也說，當前對晶片的需求遠遠超過供應，預計下一代產品會實行限制供應。預估在下月舉行的年度人工智慧開發者大會上，會公布更多有關產品的信息。

儘管輝達正面對來自超微半導體公司(Advanced Micro Device(AMD，AMD)、英特爾(Intel)等競爭對手的更多挑戰，但它看來沒打算透過減價戰來推銷產品。

分析師認為，輝達現在最大的挑戰是如何管理其快速崛起所帶來的預期，因為人工智慧熱潮史無前例，輝達業務的最終走向現已成為市場的猜測。