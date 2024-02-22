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紐時：中企急於主宰生成式AI 但技術落後仍仰賴美國科技

記者胡玉立／綜合報導

紐約時報報導，中國正急著打造和主宰生成式人工智慧(generative AI)，但不爭的事實是，中國企業迄今幾乎仍完全依賴美國科技系統。十多位科技業內部人士及頂尖工程師表示，中國目前的生成式AI技術落後美國至少一年，而且可能會進一步落後；在AI科技邁入新階段、如冷戰般殘酷的割喉局勢下，美中兩國的生成式AI科技差距，一開始就被拉大。

專注於AI技術領域的風險投資公司Page One Ventures合夥人尼克爾森(Chris Nicholson)表示，「中國企業正面臨跟上美國創新步伐的巨大壓力；AI聊天機器人ChatGPT的發布，宛如(當年蘇聯)發射人類第一顆人造衛星「史普尼克」(Sputnik)一樣，是另一個中國認為必須做出回應的關鍵時刻。」

紐時報導，中國科技公司面對生成式AI的不斷突破，感到措手不及，而北京當局的監管和經濟低迷，則讓情勢雪上加霜。

去年11月，也就是ChatGPT發布一年後，中國新創公司01.AI躍居中國開放資源AI系統能力排行榜榜首。創立01.AI新創公司的著名投資者和科技專家李開復接受紐時採訪表示，01.AI系統的部分技術，是以Meta生成式AI模型LLaMA為基礎。

專注於AI驅動公司的矽谷Leonis Capital創投公司合夥人肖文泉(Jenny Xiao)則表示，中國企業從零開始建立的AI模型「不是很好」，導致許多中國企業經常使用「西方模型的微調版」；她估計中國在生成AI發展方面，落後美國兩到三年。

不過，隨著中國企業透過來自美國開放資源的AI模型，試圖迎頭趕上，華府的立場也陷入困境。美國想透過限制晶片銷售和限制投資來減緩中國的進步，卻沒有阻止軟體對外公開。

華盛頓大學AI專家艾濟歐尼(Oren Etzioni) 表示，「當中國企業利用美國的開放資源技術急起直追，問題會變得非常複雜，這牽涉到國家安全和地緣政治問題。」艾濟歐尼也是非營利組織TrueMedia.org創始人，該組織致力於識別政治競選中的網路虛假資訊。

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