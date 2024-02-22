防中國網攻 美將砸200億汰換港口中製起重機 提高自製產量

拜登政府計畫更換各港口中國製造的貨櫃起重機。圖為華盛頓州塔科馬港口的貨船以及起重機。(美聯社)

華爾街日報21日報導，拜登 政府憂心使用先進軟體的中國製造貨櫃起重機(cargo cranes)潛藏國家安全風險，未來五年將以200億元經費改善各地港口安全設施，同時提高國內貨櫃起重機生產量。報導指出，貨櫃起重機更換計畫是拜登政府旨在鞏固美國整體航海資安 的配套行動之一。

報導指出，海岸防衛隊(US Coast Guard)將頒布命令，針對設置於戰略港口的外國製造貨櫃起重機訂定數位安全規範，拜登總統也將發布行政命令，為美國各地港口的電腦系統資訊作業提供安全標準。

近期聯邦調查局(FBI)局長雷伊等高層官員已提出諸多警告，擔心國家關鍵基礎建設遭中國駭客 滲透，可能使得中方駭客在台海等地發生衝突等，發動癱瘓式網攻。

官員指出，聯邦政府將為改善各地港口資安投入200多億元經費，具體項目包括未來五年裡大量提高美國本地貨櫃起重機生產量，經費來源是2021年在國會通過的1兆元基礎建設法案。

根據計畫，未來美國本地生產的貨櫃起重機將仰賴日本三井集團(Mitsui)的美國子公司。官員指出，這將是30年來美國第一次在國內製造生產貨櫃起重機。

美國擔心中國製造的起重機在美國港口使用，可能有間諜和擾亂風險。美軍部分港口設置的起重機，被指可能用於監視；還有官員擔心，起重機軟體可能會被中方操縱，阻礙美國航運甚至暫時中斷起重機運作。

主管網路暨新興科技的副國家安全顧問紐柏格(Anne Neuberger)受訪時說：「我們覺得確實存有戰略風險。」

紐柏格說，貨櫃起重機在各地港口負責大規模的進出口貨櫃搬運，如果起重機被植入攻擊程式，或者被敵人租用、操作，對於美國經濟港口物流與軍事行動運輸補給，可能造成衝擊。

對於美國對於起重機的安全疑慮，先前中國曾駁斥為「被迫害妄想」。

主管海岸防衛隊網路司令部的海軍少將范恩(John Vann)在媒體簡報上表示，中國製造的港口起重機在全球市占率第一，目前占美國港口起重機將近八成。

范恩指出，這些貨櫃起重機的設計原本就是可以從遠端控制、執行任務及設定，因此中國製造貨櫃起重機的設備功能，存有恐遭趁虛而入的安全風險。