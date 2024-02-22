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防中國網攻 美將砸200億汰換港口中製起重機 提高自製產量

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府計畫更換各港口中國製造的貨櫃起重機。圖為華盛頓州塔科馬港口的貨船以及起重機。(美聯社)
拜登政府計畫更換各港口中國製造的貨櫃起重機。圖為華盛頓州塔科馬港口的貨船以及起重機。(美聯社)

華爾街日報21日報導，拜登政府憂心使用先進軟體的中國製造貨櫃起重機(cargo cranes)潛藏國家安全風險，未來五年將以200億元經費改善各地港口安全設施，同時提高國內貨櫃起重機生產量。報導指出，貨櫃起重機更換計畫是拜登政府旨在鞏固美國整體航海資安的配套行動之一。

報導指出，海岸防衛隊(US Coast Guard)將頒布命令，針對設置於戰略港口的外國製造貨櫃起重機訂定數位安全規範，拜登總統也將發布行政命令，為美國各地港口的電腦系統資訊作業提供安全標準。

近期聯邦調查局(FBI)局長雷伊等高層官員已提出諸多警告，擔心國家關鍵基礎建設遭中國駭客滲透，可能使得中方駭客在台海等地發生衝突等，發動癱瘓式網攻。

官員指出，聯邦政府將為改善各地港口資安投入200多億元經費，具體項目包括未來五年裡大量提高美國本地貨櫃起重機生產量，經費來源是2021年在國會通過的1兆元基礎建設法案。

根據計畫，未來美國本地生產的貨櫃起重機將仰賴日本三井集團(Mitsui)的美國子公司。官員指出，這將是30年來美國第一次在國內製造生產貨櫃起重機。

美國擔心中國製造的起重機在美國港口使用，可能有間諜和擾亂風險。美軍部分港口設置的起重機，被指可能用於監視；還有官員擔心，起重機軟體可能會被中方操縱，阻礙美國航運甚至暫時中斷起重機運作。

主管網路暨新興科技的副國家安全顧問紐柏格(Anne Neuberger)受訪時說：「我們覺得確實存有戰略風險。」

紐柏格說，貨櫃起重機在各地港口負責大規模的進出口貨櫃搬運，如果起重機被植入攻擊程式，或者被敵人租用、操作，對於美國經濟港口物流與軍事行動運輸補給，可能造成衝擊。

對於美國對於起重機的安全疑慮，先前中國曾駁斥為「被迫害妄想」。

主管海岸防衛隊網路司令部的海軍少將范恩(John Vann)在媒體簡報上表示，中國製造的港口起重機在全球市占率第一，目前占美國港口起重機將近八成。

范恩指出，這些貨櫃起重機的設計原本就是可以從遠端控制、執行任務及設定，因此中國製造貨櫃起重機的設備功能，存有恐遭趁虛而入的安全風險。

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