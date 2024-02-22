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美加邊境偷渡查緝數增241% 「不知樹林是否有人躲著」

記者顏伶如／綜合報導
美加邊境過去幾年無證移民偷渡日益猖獗。圖為無證客攜家帶眷進入美國時，被邊境巡邏人員盤查。(美聯社)
美加邊境過去幾年無證移民偷渡日益猖獗。圖為無證客攜家帶眷進入美國時，被邊境巡邏人員盤查。(美聯社)

美墨邊境非法入境人數屢創新高之際，遠在數千哩之外的美加邊境，過去幾年偷渡問題也日益猖獗。福斯新聞網(Fox News)21日報導，美國北部邊境地帶2023年遭查緝的非法入境者人數，比2022年人數增加241%。

邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)官員指出，橫跨佛蒙特州、紐約州、新罕布夏州的斯旺頓防區(Swanton sector)，2023年10月1日迄今有來自全球55個國家、累計3100多名無證客被捕。

邊境巡邏隊斯旺頓防區隊長賈西亞(Robert Garcia)本月在X平台發文表示，上一季在斯旺頓防區遭逮捕的無證客人數，就超過2019會計年度、2020會計年度、2021會計年度與2022會計年度被捕人數的總和。

報導指出，住家就在斯旺頓防區的佛蒙特州居民克莉絲蒂‧布羅(Kristy Brow)，對於美加邊境出現非法入境潮感到憂心忡忡。

海格特(Highgate)居民布羅20日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目訪問時說，在後院發現無證客丟棄的私人物品，監視器則拍到無證客在住家附近出沒。她說，對於人身安全問題感到擔心，很害怕獨自外出。

她表示：「不知道樹林裡是否有人躲著，想起來就覺得恐怖。」

布羅提供監視器拍攝畫面指出，從來沒有想過非法入境問題會出現於自家後院，她找到的無證客丟棄物品包括衣服、保溫瓶等。她表示，無法想像還可能會遇到什麼，而且兒子也會到後院。

她說，邊境巡邏隊已派員追蹤無證客下落，「感覺就是不安全」。

布羅表示，已自行設法保護家人，「我們是會打獵的家族，我們也有許多保護裝備」。

無證客 非法入境 佛蒙特州

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