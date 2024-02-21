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TJ高中招生歧視案／亞裔家長：最高院失去終結種族招生契機

編譯陳韻涵／綜合20日電

最高法院20日拒絕受理亞裔家長組成的「TJ聯盟」(Coalition for TJ)對維吉尼亞州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)控訴招生歧視亞裔學生的案件後，原告團體、學區委員會及維州州長先後發布聲明表達失望，重申各族裔享有公平入學的機會，而最高法院失去終結種族招生的契機。

協助「TJ聯盟」提告的維權組織「太平洋法律基金會」(Pacific Legal Foundation)資深律師湯普森(Joshua Thompson)表示，「最高法院措施終結種族歧視K-12學校招生措施的重要機會，根據種族歧視學生不僅是道德錯誤，且明顯違反憲法保障的平等。學校必須分別評估每位學生，而非依種族分類，這類種族刻板印象是道德錯誤，且傷害美國對所有人提供機會的承諾。」

亞裔家長組成「TJ聯盟」(Coalition for TJ)共同創辦人諾瑪妮(Asra Nomani)在聲明中表示，「今日，美國夢碎，但我們仍致力保障平等和正義的價值觀；對於那些為我國珍視原則而奮鬥不懈的勇敢家庭而言，法院裁決是一次挫敗，但不會對美國夢的承諾造成致命重擊，美國夢承諾提供所有人平等的機會和正義」。

此外，維州費郡(Fairfax County)學區委員會主席和普羅維登斯區(Providence District)代表佛里希(Karl Frisch)表示，「我們一直相信新的招生程序符合憲法及所有學生的最大利益，保證費郡各區合格學生都有公平的機會進入這所傑出高中」。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文，表達他對最高法院不受理此案感到失望。楊京寫道，「這個國家建立在透過努力工作和決心建立更美好未來的理念之上，我們必須重新致力實踐這些理念，學校招生必須依據成績」。

種族歧視 亞裔 維州

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