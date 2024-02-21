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TJ高中招生歧視案／2保守派大法官：下級法院判決「非常危險」

記者顏伶如／綜合報導
最高法院拒絕受理TJ高中歧視亞裔案，保守派大法官艾里托（右）和湯瑪斯（左）共同發表不同意見書，認為最高院應該像推翻哈佛和北卡大學的入學平權措施一樣受理該案。（美聯社）
最高法院拒絕受理TJ高中歧視亞裔案，保守派大法官艾里托（右）和湯瑪斯（左）共同發表不同意見書，認為最高院應該像推翻哈佛和北卡大學的入學平權措施一樣受理該案。（美聯社）

簡稱TJ高中的維吉尼亞州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)遭控招生政策涉嫌歧視亞裔學生，最高法院20日拒絕受理家長團體上訴；持不同意見的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)和湯瑪斯(Clarence Thomas)則在措詞強烈的不同意見書中指出，最高法院絕對應該受理家長團體上訴。

高院20日維持聯邦第四巡迴上訴法院去年判決，認同學校調整招生規定有助促成學生組成朝向多元化發展。

位於維州亞歷山卓(Alexandria)的TJ高中為頂尖學校，培養許多進入長春藤大學的畢業生，入學就讀是許多學生夢寐以求目標。亞裔家長組成「TJ聯盟」(Coalition for TJ)在維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)協助下提告，指控TJ高中招生手段排除亞裔優秀學生，明顯牴觸最高法院2023年6月推翻大學平權招生政策的判例。最高法院當時在判決中指出，大學招生過程以種族為錄取因素，違反憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)。

艾里托與湯瑪斯在長達十頁的不同意見書中寫道，下級法院對於TJ高中招生爭議的判決「明顯有誤」(patently incorrect)而且「非常危險」(dangerous)。

艾里托在不同意見書裡寫道：「亞裔學生經常把進入TJ高中看成實現美國夢的門票，其中許多學生身為移民或者是移民的兒女」。

他指出，從這個角度來看，亞裔學生懷抱夢想反映了其他移民族群年輕人的追求，招生競爭激烈的公立磁石學校(magnet schools)以標準化考試成績為依據，彷彿帶動社會流動(social mobility)的引擎，為少數族裔及移民兒女提供難得機會，這些學生將來的生涯發展則對我們國家的成功提供巨大貢獻。

艾里托批評聯邦第四巡迴上訴法院去年的判決，他指出：「第四巡迴上訴法院多數決的基本理念就是，蓄意種族歧視只要不是非常嚴重，就合乎憲法。如此論述根本站不住腳，絕對需要予以修正。」

亞裔 移民 種族歧視

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