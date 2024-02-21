TJ高中招生歧視案／2保守派大法官：下級法院判決「非常危險」
簡稱TJ高中的維吉尼亞州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)遭控招生政策涉嫌歧視亞裔學生，最高法院20日拒絕受理家長團體上訴；持不同意見的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)和湯瑪斯(Clarence Thomas)則在措詞強烈的不同意見書中指出，最高法院絕對應該受理家長團體上訴。
高院20日維持聯邦第四巡迴上訴法院去年判決，認同學校調整招生規定有助促成學生組成朝向多元化發展。
位於維州亞歷山卓(Alexandria)的TJ高中為頂尖學校，培養許多進入長春藤大學的畢業生，入學就讀是許多學生夢寐以求目標。亞裔家長組成「TJ聯盟」(Coalition for TJ)在維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)協助下提告，指控TJ高中招生手段排除亞裔優秀學生，明顯牴觸最高法院2023年6月推翻大學平權招生政策的判例。最高法院當時在判決中指出，大學招生過程以種族為錄取因素，違反憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)。
艾里托與湯瑪斯在長達十頁的不同意見書中寫道，下級法院對於TJ高中招生爭議的判決「明顯有誤」(patently incorrect)而且「非常危險」(dangerous)。
艾里托在不同意見書裡寫道：「亞裔學生經常把進入TJ高中看成實現美國夢的門票，其中許多學生身為移民或者是移民的兒女」。
他指出，從這個角度來看，亞裔學生懷抱夢想反映了其他移民族群年輕人的追求，招生競爭激烈的公立磁石學校(magnet schools)以標準化考試成績為依據，彷彿帶動社會流動(social mobility)的引擎，為少數族裔及移民兒女提供難得機會，這些學生將來的生涯發展則對我們國家的成功提供巨大貢獻。
艾里托批評聯邦第四巡迴上訴法院去年的判決，他指出：「第四巡迴上訴法院多數決的基本理念就是，蓄意種族歧視只要不是非常嚴重，就合乎憲法。如此論述根本站不住腳，絕對需要予以修正。」
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