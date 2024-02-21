維州TJ高中涉歧視亞裔案 最高院不受理 2大法官異議

維吉尼亞州精英公立學校湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)為追求學生多元化，修改招生政策改採種族中立(race-neutral)標準，遭家長控告歧視亞裔 案，美國最高法院20日裁定不受理，令提告方感到挫折。

這是繼本月2日拒絕阻止西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)招生繼續考量族裔因素後，高院再次就招生考量族裔因素做出的類似裁決。最高法院依例並未提出不受理的理由，但紐約時報指出，接連兩案都不受理，顯示最高法院在去年6月推翻哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學考量學生族裔的「平權招生措施」後，大多數大法官 並不急著重新審視此議題。

不過，兩位保守派大法官艾里托(Samuel Alito)與湯瑪斯(Clarence Thomas)共同發表異議，嚴厲批評聯邦第四巡迴上訴法院去年做出的TJ高中招生過程並未歧視亞裔的裁決。

大法官艾里托：裁決難以理解

艾里托沮喪地在反對意見寫道，最高法院「『吞下』下級法院的異常裁決，令人難以理解；我們應該把這個決定抹去才對，最高法院拒絕這樣做，我必須表示反對。」

艾里托的反對意見還寫道：「第四巡迴法院多數派實質上認為，蓄意種族歧視 只要不太嚴重，就符合憲法；這種推理是站不住腳的，亟待糾正。」

TJ高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)是美國最佳公立高中之一，在2020年非裔男子喬治弗洛伊德遭警方壓頸死案引發全國抗議後，該校擔心校內非裔和拉丁裔學生過少，決定修改招生計畫，取消嚴格入學考試，優先錄取學區內優秀公校學生；招生官員被指示考慮「經驗因素」，例如學生是否貧窮、是否在學習英語或就讀「歷來代表性不足」中學。

TJ高中招生方式改革前，該校有逾七成學生為亞裔，改變招生標準方便非裔和西語裔學生申請入學。

家長團體表示失望

代表家長團體上訴最高法院的維權團體太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)律師湯普森(Joshua Thompson)對大法官拒絕干預此案，表示失望；他聲明道，「基於種族對學生歧視，不僅在道德上是錯誤的，也明顯違反憲法。」

學區主席：程序合憲

費爾法克斯郡(Fairfax County)學區董事會主席弗里施 (Karl Frisch) 則表示，「我們一直相信，新招生程序既符合憲法，也符合所有學生最佳利益。它保證來自費爾法克斯郡所有社區的所有合格學生，都有公平機會進入這所傑出高中。」

這起招生歧視亞裔案件在20日裁決出爐前，已經歷多次法院判決；2022年，一名聯邦法官認定，該校在全面改革招生制度時，進行了不被允許的「種族平衡」；對新的錄取政策提出質疑的家長表示，該政策歧視了亞裔申請者，如果學校以學業成績作為唯一標準，這些申請者本可以獲得錄取。

2023年5月，美國聯邦第四巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭，裁定維州傑弗遜科技高中招生過程並無歧視；當時維權組織太平洋法律基金會曾大聲疾呼最高法院推翻上訴法院裁決，理由是學校招生新規嚴重打壓亞裔。