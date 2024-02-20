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共和黨5大派系撕裂 眾院議長強生未能弭平裂痕

編譯陳韻涵／綜合19日電
眾院議長強生。（美聯社）
眾院議長強生。（美聯社）

共和黨眾議員內部呈現五大派系撕裂的狀態，政治新聞網站Politico將其分為威脅縱火派、批判保守派、疲累溫和派、麥卡錫盟友派，以及程序委員反動派；報導指出，眾院議長強生(Mike Johnson)不僅未能弭平議會同僚的分裂，且派系隔閡在他執掌議事槌期間擴大。 

共和黨的派系割據已讓前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被罷免，並辭職離開眾院；接下燙手山芋的強生同樣面臨遭罷黜的潛在威脅，保守派公開埋怨強生，而溫和派則表示已「受夠了」。

此外，麥卡錫盟友派批評強生的領導風範，麥卡錫任命的三位保守派程序委員多方阻礙強生通過法案的能力。

麥卡錫說：「這是一份艱難的工作，他(強生)做得很好，且會漸入佳境。」麥卡錫不評論強生的表現，僅表示「我不打分數，我不是老師」。

Politico報導，眾院共和黨五大派系及代表人物分別是：

威脅縱火派

代表人物：格林(Marjorie Taylor Greene)與戴維森(Warren Davidson)

經歷上次罷黜議長的紛亂，多數共和黨眾議員不想提罷免，但仍有少數人揚言未來幾周可能決定是否提案罷黜強生。

麥卡錫盟友格林表示，若強生推進她反對的金援烏克蘭等法案，將提案罷黜。

無獨有偶，戴維森上周表示，若強生針對參院通過的國安補充法案舉行投票，則將提案罷黜他，該法案在缺乏邊境條款的情況下通過金援以色列、烏克蘭和台灣的資金。

批判保守派

代表人物：畢格斯(Andy Biggs)和古德(Bob Good)

並非所有保守派都想罷黜強生，多數人選擇為難他。

保守派自由黨團主席古德已警告強生，若仰賴民主黨通過法案，勢必承擔後果。

此外，畢格斯、畢紹普(Dan Bishop)和伯切特(Tim Burchett)等保守派人士公開呼籲強生對保守派的優先議題硬起來。

疲累溫和派

代表人物：費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)和貝肯(Don Bacon)

意識形態最明顯的反動人士來自拜登總統勝選關鍵的紐約選區，這些共和黨議員已擋下開支法案，帶頭驅逐詐欺醜聞纏身的前眾議員桑托斯(George Santos)，並揚言廢除1月的議事規定，藉此迫使強生同意減免州稅及地方稅(SALT)。

麥卡錫盟友派

代表人物：麥亨利(Patrick McHenry)和葛瑞夫斯(Garret Graves)

麥卡錫盟友發現，強生刻意與他們保持距離。

麥卡錫親信葛瑞夫斯去年在議長換人後不久，便遭強生褫奪一個罕為人知但影響力龐大的領導職位。

任期屆滿即將退休的眾院金融服務委員會主席麥亨利則表示，強生削弱其政策及監督權。

程序委員反動派

代表人物：諾曼(Ralph Norman)和羅伊(Chip Roy)

麥卡錫在影響力龐大的程序委員會安插樁腳，讓他得以影響眾院法案，並成為強生的骨中刺，掣肘強生有效決策的能力。

羅伊、諾曼和馬西(Thomas Massie)有辦法阻止任何他們不青睞的法案進入眾院，去年則運用立法權迫使強生放棄一項間諜權力法案。

麥卡錫 眾院 共和黨

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