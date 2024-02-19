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美科技業掀愛國熱潮 投身國防工業 充實軍火庫

編譯潘勛／綜合18日電
美國鼓勵矽谷精英參與國防工業，圖為美國的「全球鷹」無人機。(美聯社)
美國鼓勵矽谷精英參與國防工業，圖為美國的「全球鷹」無人機。(美聯社)

華盛頓郵報18日報導，矽谷高科技業過去十年用心於打造未來，但這批高科技業志士目前正在掉頭，回歸美國過往參與投資國防科技的熱潮；在海外戰爭動蕩、金融海嘯、中國威脅日增時代成長的年輕世代，對投入國防工業已不再懷疑。

年輕世代比拚國防科技

華郵指出，成百上千名傑出年輕科技業者這個周末來到加州，參加為期兩天的「駭客松」(hackathon)競賽，但他們的競技空間不在舊金山舒適、滿是零食的辦公室，而是到艾爾塞岡度鎮(El Segundo)面積6000平方呎的貨棧，比賽內容也不是寫行動裝置的應用程式(app)或人工智慧聊天機器人(AI chatbot)，他們比拚的是合作駭入偵監系統、電子戰系統，或者為烏克蘭前線反制無人機。這些戰場科技正驅動科技投資人的資金狂潮。

這次駭客松的裁判在X社媒上貼文鼓勵參賽者「為西方國防打造硬體」；主辦方為促銷這次賽事，打出「國防、無人機、剛鐸(該鎮綽號)」的標題。

還在不久之前，科技工作者對於要把這種快速、靈敏的技術用在致命武器，還十分不高興。谷歌簽下國防部合約，發展AI來指揮無人機攻擊，數千員工2018年還對公司執行長提起訴願，希望取消合約。這類抗議在川普當總統時蔓延開來，員工們大聲抗議把加強實境的頭套賣給美國軍方，不願把顏面識別科技賣給南部邊界的移民官員。

只是，花十年促銷未來烏托邦的願景之後，科技界目前最熱衷的是回返國家的過往；連接全世界出局了，為民主世界充實軍火庫現才是王道。

美國鼓勵矽谷精英參與國防工業，圖為美國的「掃描鷹」無人機。(美聯社)
美國鼓勵矽谷精英參與國防工業，圖為美國的「掃描鷹」無人機。(美聯社)

投資人挹注千億打造軍火

數據公司PitchBook 指出，2021到2023年間，投資人挹注1080億元到國防科技公司，打造出一堆最先進的國防裝備，包括極音速飛彈、加強性能的可穿戴式裝備及衛星偵監系統，據估計，國防科技市值到2027年將大增到1847億元。

喬治城大學外事學院(School of Foreign Service)大三學生狄麥耶(Rasmus Dey Meyer)是這次駭客松的主辦人，他表示，年輕世代目前對國防工作的懷疑情緒已經褪去。當今世局艱難，社會對毫不猶豫地愛國，投入國家利益，接受程度大得多。

對投入這種高科技分支的工作者及初創公司創辦人來說，承包國防是更高的志業，把美國理念延伸到接下來100年。這群人大多為男性，信仰苦幹實幹、銳意創新及家庭價值，熱心提升國家的進步，而愈來愈多投資人迫不及待想投資他們，至少30多個基金專門注資在國防市場。

投資 駭客 AI

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