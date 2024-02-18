我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

拜登移民政策「向右轉」…有人批有人喜

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統的移民政策向右轉，移民權益團體在白宮前示威，要求他信守競選承諾。(美聯社)
拜登總統的移民政策向右轉，移民權益團體在白宮前示威，要求他信守競選承諾。(美聯社)

民主黨正在重視檢視其移民政策，部分立場與共和黨長期追捧的移民政策愈趨一致，甚至有些政策拜登在2020年競選總統時曾極力反對。美聯社報導，儘管拜登移民言論「向右轉」可能削弱部分選民的支持意願，但這種轉變似乎對民主黨有利；民主黨最近贏得紐約補選後，情勢尤其明顯。

民主黨人蘇奧齊(Tom Suozzi)13日贏得紐約州共和黨聯邦眾議員桑托斯(George Santos)遭罷黜後留下的遺缺。他的競選廣告呼籲加強邊境安全，接受福斯新聞採訪時，也明確支持聯邦移民及海關執法局(ICE)。

蘇奧齊的選區包括皇后區部分地區，這個多元化的行政區接收了數以千計從邊境乘坐巴士來美的無證移民。不過，蘇奧齊也同意拜登為數十萬「夢想生」創造取得公民身分途徑的立場。

儘管2020年大選時，拜登誓言廢除前總統川普的移民政策，他尤其對限制南部邊境每天接受尋求庇護者人數的政策表示失望。但今年拜登支持參院提案，該提案對過境點設置受理人數限制。民主黨還宣稱他們願意在邊境安全問題上採取強硬態度，強調是共和黨不合作才導致協議破裂。

民主黨策士瑪麗亞‧卡東娜(Maria Cardona)表示，「我們需要關注這個問題，不只是嚴守邊境安全，還要增加法律途徑。共和黨用他們的方式試過，但他們不夠認真。」

民主黨紐約州聯邦眾議員斯帕亞(Adriano Espaillat)也表示，重新建構移民辯論不會適得其反；「我認為我們可以同意，在拜登政府領導下，情況比川普重新執政好得多。」

但許多移民倡議者認為，拜登與參院領袖談判的協議顯示，拜登長期認為川普邊境政策不人道，卻仍減少庇護，是為了換取共和黨對烏克蘭軍事援助。

全國130多個組織致函拜登，反對參院協議、反對庇護標準變得更嚴格。最近在亞利桑納州舉行的倡議團體聚會上，一些移民活動人士就表示拜登讓他們失望。

拜登 移民 民主黨

上一則

金融詐欺案敗訴／川普回應裁決：恩格隆是不誠實的法官

下一則

台裔導演紀錄短片 送「奶奶跟外婆」進奧斯卡

延伸閱讀

拜登對手少一位…民主黨籍曼欽表態不獨立參選2024

拜登對手少一位…民主黨籍曼欽表態不獨立參選2024
拜登與澤倫斯基通話 有信心國會將批准對烏克蘭金援

拜登與澤倫斯基通話 有信心國會將批准對烏克蘭金援
是否該禁TikTok 美聯社民調看法「三極化」

是否該禁TikTok 美聯社民調看法「三極化」
一洲焦點／拜登被爆記憶衰退 民主黨總統提名3劇本

一洲焦點／拜登被爆記憶衰退 民主黨總統提名3劇本

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷