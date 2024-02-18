拜登移民政策「向右轉」…有人批有人喜

拜登總統的移民政策向右轉，移民權益團體在白宮前示威，要求他信守競選承諾。(美聯社)

民主黨 正在重視檢視其移民 政策，部分立場與共和黨長期追捧的移民政策愈趨一致，甚至有些政策拜登 在2020年競選總統時曾極力反對。美聯社報導，儘管拜登移民言論「向右轉」可能削弱部分選民的支持意願，但這種轉變似乎對民主黨有利；民主黨最近贏得紐約補選後，情勢尤其明顯。

民主黨人蘇奧齊(Tom Suozzi)13日贏得紐約州共和黨聯邦眾議員桑托斯(George Santos)遭罷黜後留下的遺缺。他的競選廣告呼籲加強邊境安全，接受福斯新聞採訪時，也明確支持聯邦移民及海關執法局(ICE)。

蘇奧齊的選區包括皇后區部分地區，這個多元化的行政區接收了數以千計從邊境乘坐巴士來美的無證移民。不過，蘇奧齊也同意拜登為數十萬「夢想生」創造取得公民身分途徑的立場。

儘管2020年大選時，拜登誓言廢除前總統川普的移民政策，他尤其對限制南部邊境每天接受尋求庇護者人數的政策表示失望。但今年拜登支持參院提案，該提案對過境點設置受理人數限制。民主黨還宣稱他們願意在邊境安全問題上採取強硬態度，強調是共和黨不合作才導致協議破裂。

民主黨策士瑪麗亞‧卡東娜(Maria Cardona)表示，「我們需要關注這個問題，不只是嚴守邊境安全，還要增加法律途徑。共和黨用他們的方式試過，但他們不夠認真。」

民主黨紐約州聯邦眾議員斯帕亞(Adriano Espaillat)也表示，重新建構移民辯論不會適得其反；「我認為我們可以同意，在拜登政府領導下，情況比川普重新執政好得多。」

但許多移民倡議者認為，拜登與參院領袖談判的協議顯示，拜登長期認為川普邊境政策不人道，卻仍減少庇護，是為了換取共和黨對烏克蘭軍事援助。

全國130多個組織致函拜登，反對參院協議、反對庇護標準變得更嚴格。最近在亞利桑納州舉行的倡議團體聚會上，一些移民活動人士就表示拜登讓他們失望。