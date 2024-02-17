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國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院

編譯俞仲慈／綜合16日電

「國會山莊報」(The Hill)16日報導，聯邦上訴法院判決國會暴亂案，時任總統的川普沒有免責權，原先揚言要上訴的川普團隊改變主意，決定不向最高法院上訴，因此國會大廈攻擊案將繼續審理。

根據報導，去年12月，上訴法院三名法官認為，川普在2020年總統大選結束後，意圖改變選舉結果的作為，係身為總統候選人之舉而非總統職責，因此依最高法院前例，認為川普可能需要為此負責。

三名法官一致裁定，2021年1月6日國會大廈襲擊事件發生之際，時任總統的川普並沒有總統豁免權。

上訴法院裁決出爐後，川普團隊在1月初提出的文件還表示，不服裁決，要提出上訴，當時川普競選團隊發言人史蒂文·張(Steven Cheung)指控裁決是「局限、狹隘且刻版」(limited, narrow and procedural)。

不料在上訴申請日(15日)截止後，川普陣營決定放棄上訴，意味著川普在國會暴亂案的刑事責任，仍會被檢方持續追究，不過史蒂文·張向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，川普將「在各領域繼續爭取總統豁免權」。

由於川普團隊沒有向最高法院提出上訴，因此上訴法院裁決於16日正式發回初審法院以便繼續審理該案。

據了解，包括兩名前國會警察和數名民主黨籍聯邦議員於2021年控告川普違法使用武力、威脅或恐嚇方式，阻礙政府官員履行職責。

同時川普對於指控他涉及多起陰謀，以便在2020年大選後得以大權在握，檢方提出四項刑事重罪指控，但川普堅決不認罪，而且不服法官駁回他擁有總統豁免權的主張，又另外提出上訴，請求最高法院在上訴期間，下令法院暫停審理。

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