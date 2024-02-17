川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

前總統川普金融詐欺被定罪後，可能被迫考慮「變賣所有資產」，包括他喜愛的佛羅里達州海湖莊園私人俱樂部。(美聯社)

前總統川普 浮報房地產價值誤導銀行及保險公司遭金融詐欺民事罪名起訴，紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)16日裁定川普與川普集團(Trump Organization)須賠償超過3億5500萬元；雖然川普律師團準備上訴，但密西根大學(University of Michigan)羅斯商學院(Ross School of Business)教授湯瑪斯(William Thomas)接受英國廣播公司(BBC)訪問時說，川普可能需要變賣某些資產才能支應可觀的賠償金。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出求償金額為3億7000萬元，利息另計。根據紐約州州法，利息以賠償金9%計算。

房地產大亨出身的川普淨資產有多少，迄今未曾明確公布；「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，川普流動資產約6億元，淨資產31億元；富比世雜誌(Forbes)則估計，川普淨資產約有26億元，但絕大多數綁在不動產。

康乃爾大學(Cornell University)美國政治教授本塞爾(Richard F Bensel)接受新聞周刊(Newsweek)訪問時曾說，被迫變賣紐約資產，對川普來說將是巨大損失，但對川普的整體財務狀況不至於造成嚴重傷害。

前白宮 資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的前夫、律師康威(George Conway)去年10月在前任白宮發言人莎奇(Jen Psaki)主持的MSNBC新聞頻道節目中說，川普金融詐欺被定罪後，必須考慮「變賣所有資產」，包括他喜愛的佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部。康威說，巨額賠償金對川普事業將造成致命打擊。

英國牛津大學(University of Oxford)賽德商學院(Saïd Business School)研究員康諾克(Alex Connock)，川普擁有韌性十足的品牌，面對排山倒海的司法訴訟依然存活，絕大多數其他品牌都沒能辦到。