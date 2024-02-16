英報告：中國利用AI和社媒帳戶 大選前擴大分化美國

研究指出，中國正利用人工智慧(AI)生成圖像和社群媒體假帳號，在美國總統大選前放大負面訊息，激化美國民眾的不滿和分裂。圖為中國的抖音和微信應用程式。(美聯社)

倫敦非營利研究組織「戰略對話研究所」(Institute for Strategic Dialogue)15日發布報告指出，多年來不斷企圖擴大北京利益的中國跨平台網路「垃圾訊息」(Spamouflage)行動，正在利用人工智慧(AI )生成圖像和社群媒體 假帳號，在美國總統大選 前放大負面訊息，激化美國民眾的不滿和分裂。

「垃圾訊息」行動充斥

「紐約時報」引述報告指出，Spamouflage行動欲透過汙衊美國充斥著城市衰敗、遊民、芬太尼濫用、槍枝暴力和基礎設施破敗等問題，讓選民不再對未來抱持幻想；它的另一大目的是要讓國際相信，美國正處於混亂狀態。許多AI生成圖像正持續推動這個觀點：11月總統大選將損害美國，還可能毀掉美國。

報告撰寫者、戰略對話研究所資深分析師艾莉絲‧托馬斯(Elise Thomas)表示，美國的「兩極分化」讓中國感覺到機會；Spamouflage行動強烈聚焦在美國大選的社會衝突與對抗，可能凸顯北京打算如何影響今年即將在世界各地舉行的許多其他重要選舉。

利用假帳號 激化不滿

托馬斯聲明指出，「美國民主被描繪為軟弱失調的根源，他們試圖營造混亂僵化的超級大國形象，讓人覺得美國無法解決自己內部問題，不配充當國際領袖」。

報告說，Spamouflage行動至少從2017年以來就一直很活躍，它惡名昭彰，規模龐大，而且始終未能吸引真正社群媒體用戶的注意和參與。去年夏天，臉書及Instagram母公司Meta研究人員已刪除數千個與此行動有關的社媒帳戶和數百個臉書頁面，並將此行動與中國執法部門相連。

15日的報告特別關注X平台上與Spamouflage相關的發文。托馬斯指出，該行動在YouTube、TikTok、Medium等數十個其他論壇、網站和社群媒體平台開展，但它在X平台顯然更容易擴散。

紐約大學史登商業人權中心(Stern Center for Business and Human Rights)14日發表的今年選舉數位風險報告也警告，2024大選主要威脅並非來自AI生成內容，更多來自虛假、仇恨、暴力訊息的傳播；許多社媒平台放棄了與選舉誠信相關的承諾。2022年底億萬富豪馬斯克購買推特並更名為X平台後，X平台大部分選舉團隊被解散，有毒內容激增。