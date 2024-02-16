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稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

編譯陳韻涵／綜合15日電
聯邦調查局(FBI)線民Alexander Smirnov因指稱指稱拜登總統父子從烏克蘭瓦斯公司獲得巨額報酬的證詞不實，15日被聯邦檢察官起訴。圖為拜登之子杭特拜登去年12月在國會大廈前舉行記者會。(美聯社)
聯邦調查局(FBI)線民Alexander Smirnov因指稱指稱拜登總統父子從烏克蘭瓦斯公司獲得巨額報酬的證詞不實，15日被聯邦檢察官起訴。圖為拜登之子杭特拜登去年12月在國會大廈前舉行記者會。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)線民史米爾諾夫(Alexander Smirnov)作證稱拜登總統父子從烏克蘭天然氣公司Burisma獲得巨額報酬，遭司法部認定作偽證，14日入境時被捕遭起訴，15日在拉斯維加斯過堂。

國會山莊報報導，史米爾諾夫的證詞是共和黨眾議員指控拜登總統收受賄賂並立案彈劾的核心證據，史米爾諾夫指稱Burisma支付拜登總統及其次子杭特(Hunter Biden)500萬元。

司法部15日表示，史米爾諾夫基於反對拜登而作偽證，「正如起訴書所述，史米爾諾夫2020年6月第一次向FBI探員舉報時捏造事實」。

15日公布的起訴書中寫道，「被告2017年對一號公務員(Public Official 1，此指拜登總統)及其候選資格表達偏見後，將其與Burisma的例行與不尋常業務聯繫，轉作對一號公務員的賄賂指控」。

14日情人節當天，史米爾諾夫從國外返美時，在拉斯維加斯機場被捕，他被控作偽證、捏造虛假紀錄等罪名；若罪名成立，可能面臨最高25年刑期。

史米爾諾夫的控罪由川普任命以調查杭特稅務的特別檢察官魏斯(David Weiss)提出，杭特2014年4月加入Burisma董事會。

共和黨經常仰賴史米爾諾夫的證詞，且將他視為FBI可靠的線民。

史米爾諾夫表示，拜登家族多年前脅迫Burisma老闆茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)支付數百萬美元，英美執法單位2014年以金融犯罪罪嫌偵辦茲洛切夫斯基。

FBI無從證實史米爾諾夫地資訊，而茲洛切夫斯基後來在前總統川普彈劾案審理期間，透過川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的助理普魯斯(Vitaly Pruss)向國會撤銷相關說詞。

線民舉報，當時擔任副總統的拜登以開除涉貪的烏克蘭檢察長蕭金(Viktor Shokin)為交換條件，向烏克蘭提供10億元融資擔保；共和黨議員則認為，融資擔保讓Burisma及杭特受益。

司法部15日的起訴書表示，史米爾諾夫在拜登卸任副總統很久之後，才與茲洛切夫斯基聯繫。

司法部表示，「被告2017年與Burisma高層接觸，那是在一號公務員當時的政府任期結束之後，已無能力影響美國政策，且是在烏克蘭檢察長(蕭金)2016年2月被開除之後的事」。

拜登 司法部 烏克蘭

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