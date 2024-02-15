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超級盃酋長封王遊行爆槍手掃射 1死29傷3落網

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
現場球迷大驚失色，四散逃命。(路透)
現場球迷大驚失色，四散逃命。(路透)

密蘇里州堪薩斯城聯合車站(Union Station)附近外區域14日舉行職業美式足球聯盟(NFL)堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)慶祝「超級盃」(Super Bowl)封王遊行，孰料當天下午3時30分左右傳出槍響；上百萬人聚集的歡樂慶祝現場頓時陷入混亂，造成一人死亡、29人受傷，傷者包括八名幼童和19人槍傷，警方已逮捕三名嫌犯。

槍響前 酋長隊誓言明年拿第3座冠軍盃

堪薩斯城酋長隊14日舉行封王遊行，當天天氣異常暖和，吸引更多人共襄盛舉，市府官員估計遊行人數可能逾百萬人。槍擊案發生前，酋長隊球員甫誓言明年拿下第三座冠軍獎盃；不料，幾分鐘後，槍聲響起，轉播畫面可見不少人躺在擔架上被抬出，送醫救治。

圖為一名遭槍擊中的球迷被抬上救護車送醫急救。
圖為一名遭槍擊中的球迷被抬上救護車送醫急救。

24歲目擊者梅德森‧安德瑞斯(Madison Anderes)說，她原以為是放煙火，但前方男子轉身大叫：「他有槍，他拿著槍」。

堪薩斯濺血 有人以為放煙火 有人找掩護

帶著母親與妻子參加遊行的堪薩斯城市長盧卡斯(Quinton Lucas)表示，因應群眾聚集，警方在聯合車站外圍部署800多名警察、聯邦調查局(FBI)和聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)人員維安，附近建築物頂樓也配置警網。盧卡斯表示，槍聲大作時，他與妻母不得不奔逃尋找掩護。

明星球員凱爾西、馬霍姆斯火速衝下巴士

槍擊事件發生之際，酋長隊的明星球員凱爾西(Travis Kelce)、馬霍姆斯(Patrick Mahomes)等人火速衝下巴士；大批警察趕往現場馳援，疏散聯合車站周圍街道並敦促民眾盡快離場，以利迅速救治傷患。警方表示，槍擊案發生15分鐘後，聯合廣場內的所有人都已疏散。

收治傷患的四間醫院表示，29名傷者中，有19人遭槍擊受傷、八人傷勢嚴重。堪薩斯兒童醫院表示，院方收治12名傷者，其中11人是青少年，當中九人中彈。

酋長隊14日在聯合火車站前舉行奪冠封王慶祝大遊行，結果爆發槍擊事件，目前已知死傷...
酋長隊14日在聯合火車站前舉行奪冠封王慶祝大遊行，結果爆發槍擊事件，目前已知死傷人數增至1死29傷。圖為遊行現場。(路透)

44歲婦腹部中彈身亡 身後留下2子女

14日晚9時截稿前，這起槍擊案唯一的死者為44歲的DJ麗莎‧羅培茲-蓋文(Lisa Lopez-Galvan)，她腹部中彈，送醫搶救後仍回天乏術，身後留下兩名子女。

堪薩斯城警局發言人貝奇納(Jake Becchina)表示，聯合車站以西車庫聽見槍響。該警局局長葛瑞夫茲(Stacey Graves)稍晚召開記者會表示，警方已逮捕三名嫌犯，聽說有球迷在警方抵達前協助制伏嫌犯，但無法證實。她說：「我很氣今日發生之事，到場慶祝的人們預期現場安全無虞。」 

警方尚未公布嫌犯細節或犯案動機，僅表示查獲武器，但未說明武器類型。

社媒影片見有人痛苦倒地掙扎、警方衝進擁擠現場

社群媒體上的影像顯示，警方衝進擁擠的現場，民眾則尖叫逃命；一段影片顯示，有人幫傷患做心肺復甦術(CPR)，附近還有其他人痛苦倒地掙扎；另一段影片顯示兩人合力制伏一名嫌犯，直到兩名警察到場。

堪薩斯市長期飽受槍枝暴力所苦，2020年司法部評為重點打擊暴力犯罪的九大城市之一；2023年，堪薩斯城通報182宗謀殺案，其中大多數涉及槍枝。盧卡斯已加入其他市長的行列，呼籲制定新法遏止槍枝暴力，包括對購槍者強制進行全盤背景調查。

酋長隊11日在拉斯維加斯舉行的超級盃中，經加時延長賽以25分對22分，逆轉戰勝「舊金山49人隊」(San Francisco 49ers)。

美式足球聯盟NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊，14日在聯合火車站前舉行奪冠封王慶祝...
美式足球聯盟NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊，14日在聯合火車站前舉行奪冠封王慶祝大遊行。(美聯社)

槍擊 超級盃 暴力犯罪

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