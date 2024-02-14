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川普前代國安顧問：北約盟國保護應「分級」

記者張文馨／華盛頓報導
日前川普選舉語言表示若北約盟國不付費，他若再當選，一旦俄羅斯入侵，將不會保護這些盟國。圖為川普在任2019年12月出席北約峰會受到冷落待遇。(美聯社)
日前川普選舉語言表示若北約盟國不付費，他若再當選，一旦俄羅斯入侵，將不會保護這些盟國。圖為川普在任2019年12月出席北約峰會受到冷落待遇。(美聯社)

前總統川普暗示北約國家付不出夠多的防衛預算，美國就不提供安全保護；白宮國安會前幕僚長柯羅格(Keith Kellogg)告訴路透，他支持川普重返白宮後，取消對部分北約國家的集體防禦承諾。

川普言論引發拜登政府和西方國家強烈反對，路透專訪柯羅格進一步闡述川普陣營的想法。

柯羅格說，若有北約會員國的防衛支出未達國內生產毛額(GDP)的2%，他將支持取消該國接受北約組織公約第5條集體防禦的保障。

北約組織公約第3條指出，會員國應做適當努力以發展自身防衛能力；北約會員國2014年在威爾斯(Wales)峰會上承諾，要在10年內達到防衛支出占GDP2%以上的標準。

柯羅格說，會員國若不遵守第3條，就不能自動獲得第5條的保護。

第5條集體防禦條款指的是「攻擊一個視同攻擊全體」，北約1949年成立以來，僅動用過一次，即2001年9月11日美國遭恐怖攻擊；俄烏戰爭2022年初爆發以來，北約多次警告俄羅斯不要進犯，否則將引北約反擊。

柯羅格是陸軍出身，曾任川普副總統潘斯(Mike Pence)的國家安全顧問，在川普的白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)請辭後，曾暫代川普的國安顧問，現在是川普競選團隊一員，未來可能出任要職。

柯羅格表示，他了解聯盟很重要，但要成為聯盟一員就要有貢獻；若川普贏得總統選舉，他很可能會建議明年6月北約開會討論聯盟的未來；按照規畫，北約會員國將被分級，有些享有較大範圍的保護。

柯羅格主張，防衛支出不足的會員國不受集體防禦的保護，也可能無法享有訓練和共享裝備的資源；他還說，北約會員國可以自由決定是否要退出聯盟。

路透報導，北約去年7月統計，31個會員國中，有11國同年將兌現2014年的承諾，包含美國、英國，以及部分接壤俄羅斯的東歐國家。

川普團隊並未回應此事。

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