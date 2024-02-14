我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

川普不護北約盟友 拜登轟：愚蠢且危險

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統13日把砲火瞄準前總統川普，指川普不保護北約盟友的論調極為愚蠢、可恥且危險。(美聯社)
拜登總統13日把砲火瞄準前總統川普，指川普不保護北約盟友的論調極為愚蠢、可恥且危險。(美聯社)

援助烏克蘭的辯論已上升到總統大選路線之爭，拜登總統13日把砲火瞄準前總統川普，指川普不保護北約盟友的論調極為愚蠢、可恥且危險；拜登說，從來沒有任何一位美國總統對俄羅斯獨裁者俯首稱臣，矢言奉行。

參院13日表決通過援助烏克蘭、以色列和台灣的軍援法案後，拜登立即在白宮發表談話，敦促共和黨籍的聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)立即接手處理；接著，拜登把砲火瞄準前總統川普。

川普上周末在南卡羅萊納州的競選活動上說，「你不付帳，就沒能得到保護，這很簡單。」他說自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。

拜登抨擊川普這是在邀請俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)侵略美國盟友，此舉愚蠢、可恥、危險，而且「很不美國」；他說，北約是神聖的承諾，在川普眼中只是負擔，川普沒把北約當成保護美國和世界的聯盟，川普看到的是保護費，原則不重要，一切都可以交易。

北約組織公約第5條指涉集體防禦的承諾，指攻擊一個視同攻擊全體，美國多次警告以此警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

拜登說，北約史上唯一一次動用集體防禦條款，就是2001年的九一一恐怖攻擊事件，在美國被攻擊後，北約盟友挺身站在一起；他警告普亭不要越界，美國會捍衛每一寸北約領土。

拜登表示，他從未看過任何一位美國總統對俄國獨裁者俯首稱臣，「我絕對不會。」

軍援預算的辯論已持續4個月，拜登日前呼籲共和黨議員展現風骨，不要被川普綁架；他13日說，希望眾院能立即審議這項預算案，也相信預算案終會通過，呼籲強生讓所有議員都能表達意見，別受少數最極端的聲音左右。

拜登至少四次公開表示，「歷史正在見證。」希望國會盡快通過此案，他也說，提供外國援助是偉大國家的責任所在，援助烏克蘭對外國傳遞「美國可以信賴，且會堅定支持盟友」的訊息。

拜登 北約 川普

上一則

CSIS報告：打造全球對台灣支持

下一則

川普前代國安顧問：北約盟國保護應「分級」

延伸閱讀

川普提豁免權保護上訴 最高院促特檢一周內回應

川普提豁免權保護上訴 最高院促特檢一周內回應
川普顧問：支持北約會員分級享有安全保護

川普顧問：支持北約會員分級享有安全保護
不付錢就不保護？ 拜登抨擊川普：愚蠢可恥且危險

不付錢就不保護？ 拜登抨擊川普：愚蠢可恥且危險
自由派也挺不下去…紐時專欄質疑拜登連任總統能力

自由派也挺不下去…紐時專欄質疑拜登連任總統能力

熱門新聞

今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54
圖為川普2021年1月6日在白宮楕圓辦公室。(美聯社)

僅適用科州？川普選票除名案 最高院可能「3裁定」

2024-02-07 21:51

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事