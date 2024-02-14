參院通過烏以台953.4億軍援案 眾院拒支持

參院13日凌晨終於通過拜登總統所要求的對烏克蘭、以色列及台灣的軍援法案，但眾院共和黨反對沒有包括邊界安全的軍援法案。(美聯社)

參院 13日凌晨表決通過援助烏克蘭 、以色列和台灣的953億4000萬元軍援法案，但眾院 議長強生(Mike Johnson)態度未變，繼續表示軍援法案沒有包括邊境安全條款，不能解決邊境安全，再次表示將封殺該法案，不會在眾院提出討論與表決，因此軍援法案最後成功機會不大；拜登總統則呼籲眾院迅速通過這項面臨前總統川普等共和黨人極力反對的軍援法案。

參院以70票對29票通過此案，反映出國會參院兩黨支持繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。該軍援法案將額外提供烏克蘭600億元，讓美國援助烏克蘭總金額超過1700億元，並援助以色列140億元因應對哈瑪斯戰事。

此外，法案為衝突地區平民提供近100億元人道援助，包括加薩的巴勒斯坦人，以及48億3000萬元援助台灣等印太地區夥伴抗衡中國。

此時對烏克蘭來說正值關鍵時刻，烏軍去年反攻俄軍失敗後，物資和人力持續短缺。

軍援法案在參院過關後，烏克蘭總統澤倫斯基立即發表聲明表示「感激」，表示美國持續的支持拯救烏克蘭人免於俄國暴行。

參院共和黨領袖麥康諾支持民主黨所提軍援法案，但軍援案沒有包括邊界安全法案，受到黨內右派的攻擊。(美聯社)

22名共和黨參議員與大多數民主黨參議員共同支持這項法案。倒戈的共和黨議員認為，該法案對於美國捍衛西方民主、抵禦威權政權威脅的國際地位至關重要，並將烏克蘭戰爭視為美國是否認真對抗俄國總統普亭等侵略者的關鍵考驗。

三名民主黨參議員對以色列在加薩的軍事行動表示擔憂，投下反對票。

由於眾院共和黨早已表態不會支持參院通過的軍援案，因為沒有包括邊境安全部分。

參院通過法案後，拜登總統立即呼籲共和黨眾議員盡速表決這項法案。

拜登在白宮說：「我呼籲議長讓眾院全院對此表達意見，別讓少數極端聲音阻擋法案投票，眾院採取行動很關鍵。」

在參院通過950億元軍援法案後，拜登總統13日立刻在白宮發表談話，督促共和黨眾院支持軍援案，不能讓普亭得逞。(美聯社)

拜登表示，參院「齊心向世界釋出訊息」，稱「共和黨眾議員做出同樣行為的時候到了，迅速通過法案」。

軍援法案現在提交給共和黨占多數的眾院，眾院質疑援烏的聲音更大，加上川普帶頭極力反對，法案前途不明。

眾議長強生13日在參院通過表決後對媒體表示，「我當然沒有(計畫將軍援法案交付院會討論)，」「現在，我們正在處理預算撥款程序，我們有立即的最後期限，這就是議院此刻關注的焦點。」

受到黨內極右的反對壓力，共和黨籍眾院議長強生多次表態拒絕把參院通過的軍援法案，交付眾院院會討論表決，拜登總統的軍援法案將胎死腹中。(美聯社)

在沒有強生批准情況下，現在有傳言民主黨要透過外界少知的請願書迫使該軍援案能進入院會討論表決，這將需要218名成員簽署一項要求，以強制立法落地。

眾院少數黨(民主黨)領袖哈傑弗斯對媒體表示，「所有選項都擺桌上，我們將使用一切可用的立法工具」。 他聲稱，通過對外援助法案需要「超過300張兩黨投票」。

川普主張「美國優先」的孤立主義，反對無償援烏，建議將援助計畫轉為貸款。

部分眾議員重提去年的要求，要求加強美國邊境移民管制，作為提供任何援助的條件，主張美國援外前應先加強本身邊境安全。