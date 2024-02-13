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彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

記者顏伶如／綜合報導
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博新聞分析，拜登總統與前總統川普若於2024年大選再度交手，唯一輸家肯定是中國。川普任內掀起美中貿易戰，全球兩大強國經濟關係受損，川普二度上台則可能完全切斷與中國的經濟往來。

川普喊話對中課60%關稅

川普已經喊出如果執政將對所有中國進口商品課徵60%關稅，彭博經濟研究(Bloomberg Economics)指出，規模5750億元的雙邊貿易極可能縮水到所剩無幾。

川普發表強硬言詞可能對拜登形成壓力，迫使拜登可能在選前對中國貿易祭出某些措施。報導指出，選民投票時會考慮中國因素，採取強硬立場有助於爭取選票。

政府官員先前已經表示，拜登不打算與中國經濟脫鉤，因此拜登不太可能拋出像川普那般激進的關稅提議。然而，拜登可以對許多項目訂定新一波限縮，從資料流(data flows)到電動車都包括在內，而且不必等到大選投票日就可推出新規。

大選接近 美中緊張升溫

無論從哪個角度來看，舊金山拜習會結束三個月裡，美中之間緊張關係一度趨緩，隨著大選接近則又逐漸升溫。川普的關稅主張則讓投資人憶起川普任內的狀況：川普從早到晚都可能發表推文公布貿易政策，全球股市為之震盪。

北京官員說，對於美國大選結果並沒有明顯偏好。中國官員分析，川普捉摸不定、大膽行事，喜歡與對手達成協議，可能破壞拜登與美國盟友建立的關係。

中學者：兩人都是大威脅

北京對外經濟貿易大學(University of International Business and Economics)教授桑百川(Sang Baichuan)指出，拜登與川普都是很大的威脅。他指出，川普「美國優先」立場可能創造機會得以突破反中經濟圈，拜登則把中國隔絕於科技供應鏈之外；不論何人贏得大選，北京都將面臨打算以「排擠、圍堵中國發展」做為整體策略的美國總統。

川普獲得共和黨提名十拿九穩，幾個關鍵搖擺州民調都領先拜登，不少投資人現在紛紛為川普當選可能產生的衝擊預做準備。川普喊出開徵60%關稅之後，中國股市爆發拋售潮，走低價路線的零售商到太陽能板製造商都遭波及。高盛集團(Goldman Sachs)經濟專者指出，北京、上海投資人最常詢問川普勝選將出現哪些連帶影響。

北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為拜登(左)去年...
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為拜登(左)去年11月在舊金山與習近平會晤。(路透)

川普 拜登 關稅

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