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自由派也挺不下去…紐時專欄質疑拜登連任總統能力

編譯陳韻涵／綜合12日電
民調顯示，拜登在不同族群的支持度都落後。圖為支持拜登的徽章。(美聯社)
民調顯示，拜登在不同族群的支持度都落後。圖為支持拜登的徽章。(美聯社)

拜登總統的表現，自由派也難挺，紐約時報(New York Times)數個專欄周末質疑拜登續任總統的能力。

上周末，紐時多個專欄分析評估拜登續任總統的能力，評估標準包括他的年齡和精神敏銳度；數日前，特別委員會的一篇調查報告質疑拜登處理機密文件的健康狀態。

國會山莊報報導，立場偏自由派的紐時至少刊登一篇專欄建議拜登退出民主黨2024年總統初選提名。

紐時專欄作家度查特(Ross Douthat)認為，「(拜登)總統給人的公眾印象與其說老態龍鍾，不如說是極度脆弱，就像一個調暗但仍發光的燈泡。」 

紐時編審委員會9日另以「年邁總統的挑戰」(The Challenges of an Aging President)為題行文，指高齡拜登連任，引領美國進入「未知領域」。

紐時社論另針砭拜登8日記者會的表現，寫道「拜登8日晚在記者會上的表現，原本是為了向大眾展現他的記憶力沒有問題，斥責特別檢察官許景(Robert Hur)在密件門調查報告中踰越界線，但總統卻反而對他的認知敏銳度和性情提出更多質疑；當人們對於他的健康狀況尋求穩定、平順和有能力的回答時，他卻展現情緒化且暴躁的反應」。

此外，拜登在該周內第三度說錯話，搞混埃及和墨西哥。

社論接著寫道，「(拜登)他的保證沒有發揮作用。他必須做得更好，拜登選總統的代價太高，拜登不能希冀自己能在提詞機和幕僚的協助下，順利完成競選活動並擊敗前總統川普這樣顯然不適任的對手，川普重返白宮的機率很高。」

許景在機密文件調查報告寫道，拜登不會面臨刑事起訴，部分歸因於拜登「是老年人，記性差」；報告8日公布後，慍怒的拜登當天就親自譴責許景無端誹謗他，許景也遭多名前檢察官批評做過頭。

度查特10日發布標題為「問題不在於拜登是否該下台，而是該如何下台」的文章，直指「拜登不該競選連任」，並稱「早在特檢質疑總統記憶力衰退和年齡相關的焦慮引發議論之前，就很明顯了」。

拜登 川普 白宮

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