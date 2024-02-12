川普鼓勵俄對欠錢的北約盟國「為所欲為」 北約、拜登譴責

共和黨總統參選人川普說，對於那些欠錢的北約盟邦，他會放任俄羅斯為所欲為。結果北約立即反擊，拜登總統也出聲譴責。(路透)

前總統川普 10日晚在南卡羅來納州造勢時表示，他在總統任內就警告北約 (NATO)盟國要是未足額投入軍費，他鼓勵俄國對欠錢方「為所欲為」；此言一出，拜登 總統及北約高層11日出聲譴責，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，北約依然準備、有能力捍衛全體盟友，希望不論誰當選美國總統，美國仍是北約強力盟邦。

紐約時報11日報導，川普重彈此調是為了凸顯自己的談判技巧，也沒點明雖然北約有開銷相關的爭議，但談得不是盟國對北約耍賴欠債，他談的是歐洲國家軍費開支是否吻合承諾。一些北約國家花費在國防的經費，沒達到官方要求的國內生產總值2%。

川普暗示自己鼓勵俄國侵略美國盟邦，不管什麼理由，正值國會共和黨人擋下增加軍援烏克蘭以抵禦俄國侵略，很可能引發北約成員國的憂慮；各國對川普可能重返白宮已十分緊張。

華爾街日報(WSJ)報導，川普還是總統時頻頻威脅美國要撤出北約，多次向俄國示好，損傷美國與其他世界領袖的關係。

拜登：川普的發言駭人

拜登一直試圖修補那些關係，他11日加入其他人，譴責川普最新放話。

拜登表示，川普已承認他打算放任俄國總統普亭發動更多戰爭、暴力，由烏克蘭擴散到波蘭、波羅的海國家。拜登透過連任選戰陣營發出聲明，指川普的發言「駭人、危險。很不幸，這種話由一個矢言返回橢圓形辦公室第一天要當獨裁者來統治的人口中說出，可想而知」；拜登指出，川普讚美過很多獨裁者。

德國、波蘭元首也批評

史托騰柏格發表聲明，德國、波蘭元首也很快批評川普的發言，足見各國高層正密切觀察美國總統選舉，以及選舉對世局岌岌可危的影響。

參院少數黨領袖麥康諾11日拒絕有關川普放話的問題，只在參院議場表示，美國絕對要揚棄「我國對盟邦責任最短視、遲鈍不明的見解」、「各國渴望美國來領導，我們能給出更多理由，讓他們懷疑我們的領導力在減弱嗎？要不要投資在可信度，而撐持我們的整個生活方式？」

美國外交政策專家不分政治立場，均表示川普的放話可能斲傷美國的國家安全，另引發疑慮，不曉得美國是否會履行承諾，捍衛盟邦，川普冒著風險，鼓勵其他國家去找其他安全方面的安排，如強化與俄國、中國及其他美國敵國的關係。

華府智庫美國企業研究所(American Enterprise Institute)外交國防政策主任謝克(Kori Schake)表示，聽到前總統在威脅美國最親密盟邦，彷彿美國經營的是黑幫保護組織，在勒索保護費，而非國防同盟，讓她深感震驚。