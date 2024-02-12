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質疑服役丈夫沒幫忙競選 海理嗆川普：有話當面說

編譯盧炯燊／綜合11日電
擔任南卡州國民兵的海理丈夫麥可(右)去年6月被派到亞丁灣南岸非洲角做後勤支援工作。圖為去年6月麥可與海理夫婦在派遣儀式上合影紀念。(美聯社)
擔任南卡州國民兵的海理丈夫麥可(右)去年6月被派到亞丁灣南岸非洲角做後勤支援工作。圖為去年6月麥可與海理夫婦在派遣儀式上合影紀念。(美聯社)

前總統川普(Donald Trump)與前南卡羅來納州長妮姬‧海理(Nikki Haley)的共和黨總統候選人提名戰白熱化，川普將火頭燒向海理的丈夫麥可‧海理(Michael Haley)；川普10日晚在南卡州的一個造勢活動上質疑麥可，為何沒有參加妻子的競選活動，結果招來海理夫婦的強烈回應。麥可目前在非洲執行國民兵任務。

南卡州的共和黨初選定於2月24日舉行，川普與海理都在南卡拜票。海理是南卡州的兩任州長，這是她的本命州，但目前民調落後川普。

川普10日在南卡州康威市(Conway)向支持者發表講話時，質疑「她(海理)的丈夫怎麼了？」「他在哪裡？他已走了，他自己知道，他自己知道。」

這是川普利用對手服役的經歷來貶低對手的最新例子。在之前的大選，他就曾質疑對手、已故參議員馬侃(John McCain)是否是貨真價實的越戰英雄。在整個政治生涯裡，川普一直被指無視避免攻擊現役或退役軍人、政客及其家族成員的例規。

結果，川普馬上招來海理夫婦還擊。海理先在X帖文回應說，「麥可被調派至海外為我們的國家服務，這是顯示你一無所知。」

資料顯示，川普曾承認以讀書及健康問題避免參加越戰，妻子梅蘭妮亞也從未參加過他的競選活動。

麥可之後也在自己的X帳戶上發布了表情包，上面有一張狼的照片和文字：「這是人類和動物之間的區別？ 動物永遠不會讓最愚蠢的人帶領。」

麥可去年6月開始在南卡州陸軍國民警衛隊服役一年，是第218機動增強旅的參謀，現部署在亞丁灣南岸的非洲之角(Horn of Africa)做後勤支援工作。

海理在發帖文之餘，10日晚上在競選活動裡繼續追擊川普，對著支持者發出挑戰說「唐納(Donald，川普的名字) ，如果你有什麼話要說，請不要在我背後說，登上辯論台當著我的面說出來！」

她對丈夫的服役表示自豪，說每個軍人的配偶都知道，軍旅生涯是「家庭的犧牲」。過去一年，她經常講述丈夫被部署到阿富汗後難以適應生活的情況，但都做了犧牲，「因為有一個國家需要美國拯救」。

川普 南卡羅來納州 共和黨

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