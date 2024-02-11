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超級盃開打╱3老翁連續58次現場看超級盃：活著就會來

編譯潘勛／綜合10日電
高齡87歲、家住緬因州的老球迷克里斯曼(左)已連續57次觀看美式足球超級盃，今年他與另兩位老球迷相約到賭城拉斯維加斯，第58次觀看超級盃。圖為他與家人舉著超級盃門票宣傳畫合影。(美聯社)
高齡87歲、家住緬因州的老球迷克里斯曼(左)已連續57次觀看美式足球超級盃，今年他與另兩位老球迷相約到賭城拉斯維加斯，第58次觀看超級盃。圖為他與家人舉著超級盃門票宣傳畫合影。(美聯社)

三位八旬男士已連續57次觀看美式足球超級盃，取得「從未錯過超級盃俱樂部」獨享會員的身分，今年他們來到賭城拉斯維加斯，第58次觀看超級盃，並相約只要還活著，未來每次都還要來。

美聯社報導，克里斯曼(Don Crisman)87歲住緬因州，伊頓(Gregory Eaton)84歲住密西根州，而82歲的韓歇爾(Tom Henschel)一段時候住佛州，另些時候住賓州。三人計畫本周末再聚會於賭城，參與超級盃盛會，至少他們一如往常，已參加9日的早午餐聚會。

伊頓在底特律市經營陸路運輸公司，今年美式足球季後賽讓他特別投入，他心愛的底特律雄獅隊(Detroit Lions)30多年來首度在季後賽贏球，雖然最後並未取得隊史首度打入超級盃的資格，但伊頓還是前來，與已經退休的克里斯曼、韓歇爾聚首。

1967年美國美式足球聯盟(AFL)與國家美式足球聯盟(NFL)在洛杉磯市舉行冠軍爭霸戰，是現代超級盃的前身，三人與會參觀，此後每年從未缺席。今年的「第58屆超級盃」(Super Bowl 58)11日在賭城的忠實體育場(Allegiant Stadium)舉行。

克里斯曼1983年超級盃上結識韓歇爾，但兩人到2010年代中旬才認識伊頓。三位超級粉絲以前說，要做足準備，這項傳統才可能持續下去，不敢打包票，但每一年最終還是成行。

已連續57次觀看美式足球超級盃的82歲的韓歇爾(圖)，今年與另兩位老球迷相約到賭...
已連續57次觀看美式足球超級盃的82歲的韓歇爾(圖)，今年與另兩位老球迷相約到賭城拉斯維加斯，第58次觀看超級盃。圖為他展示他保存的一張超級盃門票。(美聯社)

一些人年年都參加超級盃，例如媒體記者、足球高層、場地管理員等，不過他們逐年凋零。前鋒衛拉馬爾‧杭特(Lamar Hunt)的妻子諾瑪‧杭特(Norma Hunt)是唯一年年參加超級盃的女性，但去年6月她已往生。

三人都表示，唯一可能阻止他們參加超級盃的事，便是他們中有人健康欠佳、無法走動。三人過去都曾因健康考量而傷過腦筋，但現在都表示自己感覺不錯，今年一定結伴參加，另打算接下來兩年也會成行。

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