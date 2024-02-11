超級盃開打╱美國人將吃掉14.5億個雞翅

超級盃賽期間，全美在電視機觀賽的觀眾，預計將啃掉14億5000萬支雞翅。(美聯社)

根據「全國養雞協會」(National Chicken Council)的數據，11日超級盃 賽期間美國人將吃掉14億5000個雞翅，然而這樣令人著迷的美食卻掀起論戰，有一派人聲稱，近年愈來愈受歡迎的「無骨雞翅」根本不能算是雞翅。

「無骨雞翅」不算雞翅？意外掀論戰

2020年某一天，神情認真的克里斯騰森(Ander Christensen)走上內布拉斯加州 林肯市的一個講台，在市議會公眾評論期間發表意見，他表示是時候結束欺騙了，他以開玩笑又帶有說服力的語氣說：「我建議我們的城市將『無骨雞翅』這個名字從菜單和我們的心中移除。我們已經在謊言中生活太久了。」

無骨雞翅因較便宜的價格受到歡迎，近年來隨著雞翅價格不斷上漲，無骨雞翅顯得更划算，全國養雞協會通訊高級副總司蘇帕(Tom Super)援引農業部 數據指出，無骨雞翅每磅的平均價格為4.99元，帶骨雞翅每磅平均8.38元。

蘇帕說：「雖然許多消費者認為帶骨的雞翅才有特殊的口感，但不斷獲得成功的無骨雞翅已經證明存在許多無骨雞翅愛好者。」

無論是否真的是從雞翅膀部位切下製作，「無骨雞翅」已經有穩固的地位，養雞協會將雞翅的發明歸功於大型連鎖店Buffalo Wild Wings；2018年一項調查詢問消費者偏好哪種雞翅，40%表示偏好無骨雞翅，前幾年的數據甚至更高。

克里斯騰森是一名化學工程師，多年來他一直為雞翅奮鬥，這個故事要從他大學時說起，當時他們一群朋友剛和女友分手，突然間有許多時間和閒錢，所以他們開始每周去三次雞翅餐館，克里斯騰森注意到許多人點了「無骨雞翅」，卻不曉得是否真的是雞翅部位取下的肉，於是，他的奮鬥開始了。

他做了非正式調查，向人們打聽他們吃雞翅的習慣，「絕大多數人都對此不了解，大多數人認為無骨雞翅是翅膀的一部分，有些人認為是大腿部位，一小群人意識到是雞胸肉。」

他的理論是，吃雞塊長大的一代人會選擇無骨雞翅，以此延續他們的飲食習慣，「他們可以假裝自己吃得像成年人」。