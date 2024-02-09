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民主黨改推米雪兒參選？前共和黨官員：不可能

記者顏伶如／綜合報導
前第一夫人米雪兒·歐巴馬。(美聯社)
前第一夫人米雪兒·歐巴馬。(美聯社)

民主黨可能陣前換將的消息流傳數月，共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)聲稱民主黨今夏全國代表大會將改推前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)，取代民調一路走下坡的拜登總統角逐大選。但也有共和黨人認為米雪兒不可能參選。

前總統布希任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)接受福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)時說，米雪兒不可能參選，因為她非常討厭政治。

福斯商業新聞網8日報導，羅夫表示，「米雪兒替代拜登」的說法極不可靠，但民主黨最後推派的總統候選人或許也不是拜登。

羅夫表示，米雪兒非常討厭政治，「去看她的自傳就知道」。他說，米雪兒反對丈夫參選伊利諾州州參議員，當年也不希望丈夫參選總統，「她不是對政治有興趣的人」。

他表示，推派米雪兒參選還會引發她只是扮演歐巴馬代理人(proxy)角色的爭議，歐巴馬將面臨「想當第三任總統」的質疑，歐巴馬伉儷不會冒此風險。

羅夫說，歐巴馬是個「聰明的人」，非常了解利弊得失。他表示，有關米雪兒替代拜登的謠言來自於極右派陰謀論，但過於誇張，根本一派胡言。

至於拜登是否百分之百角逐連任，羅夫則持保留看法。

羅夫表示，民主黨全國代表大會最後提名人選是不是拜登，仍是未知數。

他表示，如果拜登願意退選，絕對不是害怕反對陣營或媒體的批評聲浪，而是因為第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)或拜登妹妹薇拉瑞‧拜登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)的勸告奏效，讓拜登明白應該為如何留名歷史做出決定。

拜登 歐巴馬 民主黨

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