邊境、援烏法案破局／共和黨國會內鬨 克魯茲要麥康諾下台

共和黨 部分議員反對上周公布的兩黨合作(bipartisan)邊境協議，隨著反對聲浪逐漸擴大，整個協議由於得不到共和黨支持，已在6日胎死腹中後，引發共和黨內的檢討聲浪。德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)6日呼籲參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)下台負責。

克魯茲在記者會上被問到「麥康諾走人的時候是否到了」，他回答：「我認為是」。

保守派刊物國家評論(National Review)6日報導，克魯茲向來批評麥康諾不諱，2022年11月也是反對麥康諾連任議長的十位共和黨參議員之一。

克魯茲表示，「我認為共和黨領袖必須實際領導會議磋商，並推進共和黨要務。」

麥康諾挑選共和黨參議員藍福德(James Lankford)領導兩黨邊境協議磋商，法案內容4日公布；在那之後，許多共和黨議員表達不滿該提案將多項邊境安全措施與金援烏克蘭和以色列封包討論。

麥康諾及其他支持該法案的共和黨參議員支持法案內容，包括終結捉放(catch-and-release)政策，以及拘捕特定類別的非法移民人數達到每周平均單日5000人，或當天8500人後，便強制關閉邊境。

這個條款草案，遭到保守派議員的強烈批評。批評者表示，該法案讓拜登 政府及其民主黨盟友有藉口拒絕執行現有的邊境維安政策。

在6日的記者會上，克魯茲說參院這項邊境協議「注定失敗」，且是參院多數黨領袖「舒默(Chuck Schumer)自己興奮的計畫」。

克魯茲另表示，若拜登總統有足夠的行政權來親自解決邊境危機，國會便不需要通過立法以保障邊境。

眾院共和黨領導階層5日也發布聲明，表明反對這項協議，並稱法案「送達眾院就當場死亡」。

拜登則將法案受阻歸咎前總統川普的強烈反對，拜登6日表示，「現在所有指標都顯示，這項法案在參院卡關。為何？答案很簡單：川普。」

拜登說：「因為川普認為這對他的仕途不利，即便這對國家有利；他寧願武裝此議題，而不願解決問題」。

拜登宣稱，川普威脅共和黨議員投票反對相關措施。