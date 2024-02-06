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參院對移民立場趨硬「夢想生入籍」恐受挫

編譯陳韻涵／綜合5日電
參院兩黨對移民立場轉硬，夢想生入籍美國的希望又落空。(美聯社)
參院兩黨對移民立場轉硬，夢想生入籍美國的希望又落空。(美聯社)

參院兩黨的移民協議凸顯對移民的立場轉趨強硬，這項協議若成為法律，夢想生(Dreamers)入籍可能夢碎。

路透報導，兩黨協議邊境安全法案本周送交參院投票，可能清除數十萬名幼年被帶來美國的夢想生入籍道路。

保護「夢想生」是民主黨十多年來的移民政策重點之一，但共和黨將新的邊境限制當作通過拜登總統金援烏克蘭及以色列的條件，夢想生議題毫無磋商餘地。

參院民主黨第二號人物、黨鞭德賓(Dick Durbin，伊利諾州)表示，共和黨駁回他懇求納入夢想生議題的提案，「共和黨的立場容不下任何情況的移民」。

參院兩黨對移民立場轉硬，夢想生入籍美國的希望又落空。(美聯社)
參院兩黨對移民立場轉硬，夢想生入籍美國的希望又落空。(美聯社)

部分共和黨議員表示，國會未來也不會重提夢想生議題。

民主黨三位磋商代表之一的參議員墨菲(Chris Murphy)坦言在協助夢想生方面無進展，他表示，「我們還有許多工作要做，如提供夢想生及其他無證客申請公民權的途徑，但這項法案嚴重乎略移民改革」。

目前雖然不保證這項兩黨協議法案會成為法律，卻已面臨國會左、右兩派部分議員反對，且可能在前總統川普不斷批評後，在共和黨掌握的眾院胎死腹中。

全美目前有54萬4690名夢想生獲得2012年時任民主黨總統歐巴馬頒布的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)保障，暫緩遣返，但夢想生的身分必須每兩年更新，而今參院法案讓DACA陷入僵局。

但若計入那些不受DACA保障者，實際滯留美國的夢想生可能多達200萬人，新的登記計畫已因法律訴訟而暫緩。

1997年，當時才三歲的黛安娜‧皮里戈(Diana Pliego)被父母帶到美國；她說：「失望和挫折都難不足以形容(我的感受)，我已經等了26年。」

參院兩黨對移民立場轉硬，夢想生入籍美國的希望又落空。(美聯社)
參院兩黨對移民立場轉硬，夢想生入籍美國的希望又落空。(美聯社)

如今29歲的皮里戈表示，她小時候擔心家庭成員可能因為不合法的移民狀態而被遣返的兒時恐懼與貧窮。

皮里戈符合2012年符合DACA計畫並取得大學獎學金，如今住在華盛頓郊區的她在國家移民法中心(NILC)工作，但她童年憂慮遭遣返的恐懼陰影揮之不去。

皮里戈說：「我總是留意是否有警察，就算現在我開車看到警車閃起警示燈，也會有點擔心。」

夢想生 移民 共和黨

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