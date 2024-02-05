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邊境政策之爭 全美13共和黨籍州長赴德州聲援艾伯特

編譯徐薏茹／綜合4日電
14位共和黨籍州長至德州伊戈帕斯，聲援德州州長艾伯特自力封鎖邊界的做法。(美聯社)
14位共和黨籍州長至德州伊戈帕斯，聲援德州州長艾伯特自力封鎖邊界的做法。(美聯社)

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)因移民越境問題與拜登政府的爭執不斷升級，4日他在邊境的伊戈帕斯市(Eagle Pass)與另外13名共和黨籍州長舉行記者會，呼籲拜登果斷處理邊境移民問題，主張德州保護其邊境的權利。

艾伯特稱拜登「完全放棄執行美國法律的責任」，他與田納西州、蒙大拿州、阿肯色州、喬治亞州等州長一同發表演說，艾伯特喊話：「拜登，現在輪到你了，你有義務、有責任像德州一樣遵循國會通過的法律，確保邊境安全。」

伊市成艾伯特執法目標

德州州長艾伯特自力封鎖邊界的做法，得到其他共和黨籍州長的支持。(美聯社)
德州州長艾伯特自力封鎖邊界的做法，得到其他共和黨籍州長的支持。(美聯社)

近幾年，擁有約3萬人口的伊戈帕斯市已經成為非法越境的主要通道，成為艾伯特執法的目標。

美墨邊界格蘭河(Rio Grande)沿岸有鐵絲網、貨櫃屏障，還有德州國民兵的巡邏隊，這些都是伊戈帕斯市現在熟悉的日常，當地因移民執法問題而陷入地盤爭奪戰。

愈來愈多的焦點事件和創紀錄的非法入境使伊戈帕斯市受到影響，3日抗議示威者聚集在偏遠郊區，譴責拜登的邊境政策，引來更多關注。

支持艾伯特州長的居民在美墨邊界舉旗聲援。(美聯社)
支持艾伯特州長的居民在美墨邊界舉旗聲援。(美聯社)

自1月初德州奪取格蘭河岸「薛爾比公園」(Shelby Park)的控制權，伊戈帕斯一直是德州州長及白宮間爭吵的中心。

薛爾比公園現已關閉，拒絕聯邦邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)進入。

艾伯特聲稱德州裝設100多哩長的鐵絲網屏障，導致非法越境人數急遽減少，「他們確保我們現在所在的整個公園不再是一個可通行的區域。」。

他援引憲法條款稱他有權捍衛德州，同時指責拜登協助和慫恿非法進入美國。

每日1200人已跌至20人

Mission: Border Hope是一個幫助移民制定旅行計畫的組織，該組織負責人瓦麗萊雅·惠勒(Valeria Wheeler)表示，最近幾日，每日抵達人數從1200人左右的高峰暴跌至20人左右。

位於德州邊境巡邏隊德里歐(Del Rio)區段的社區，通常是邊境巡邏隊在墨西哥邊境的九個分部中最繁忙的，12月因非法越境逮捕近25萬人創下新高，德里歐當月共逮捕7萬1095人，僅次於亞利桑納州土桑市(Tucson)。加州聖地牙哥排名第三。

德州 拜登 移民

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