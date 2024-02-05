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南達州長控墨毒梟滲透部落 遭蘇族列拒絕往來戶

編譯俞仲慈／綜合4日電
南達科他州州長諾姆表示將派國民兵至德州駕設鐵絲網後，南達州一個印第安部落禁止她踏足該部落的保留區。(美聯社)
南達科他州州長諾姆表示將派國民兵至德州駕設鐵絲網後，南達州一個印第安部落禁止她踏足該部落的保留區。(美聯社)

據美聯社報導，南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)揚言要派遣國民兵至德州架設鐵絲網，防堵偷渡客，並宣稱該州原住民保留區遭到墨西哥黑幫滲透，引發原住民反彈，對諾姆正式下達禁令。

位於奧格拉拉-拉科塔郡(Oglala Lakota County)的松嶺保留區(Pine Ridge Reservation)部落議會議長法蘭克·星出(Frank Star Comes Out)發表公開信將諾姆列為拒絕往來戶：「為了奧亞特(Oyate)的安全，禁令即刻生效並將州長驅逐出奧格拉拉蘇族部落(Oglala Sioux Tribe)！」「Oyate」一詞是蘇族語「人民或國家」之意。

南達州一個印第安部落禁止州長諾姆踏足該部落的保留區。圖為該部落首領星出。(美聯社...
南達州一個印第安部落禁止州長諾姆踏足該部落的保留區。圖為該部落首領星出。(美聯社)

星出指控諾姆試圖利用邊境危機，協助前總統川普連任，以提高自己成為川普競選搭檔的機會。

星出表示，前往美墨邊境的無證移民都是來自薩爾瓦多、瓜地馬拉和墨西哥等印第安原住民，千里迢迢「只是為了謀生以追求更好的生活」，他說：「他們不要像川普任內那般被關在籠子裡、和子女分開，也不需要被南達州提供的鐵絲網阻隔。」

星出向部落議會表示，諾姆宣稱名為「鬼舞」(Ghost Dancers)的黑幫滲透松嶺保留區殺害百姓，並以保留區為據點和毒梟交易，將毒品銷售至中西部地區。

星出表示「鬼舞」是奧格拉拉蘇族「最神聖儀式」之一，對於諾姆的指控，深感被冒犯，他說：「公然不尊重的指控，就是對我們族人的侮辱。」並強調原住民部落有自主權，不屬於南達州管轄。

諾姆4日發表聲明回應：「很遺憾星出議長從政治角度看待問題，但我的重點是希望大家共同努力解決問題。」並重申：「如果大家不花時間共處，就無法產生連結，我隨時準備好和本州任何原住民部落合作、建立關係。」

根據報導，去年11月間由於犯罪上升，星出宣布松嶺保留地進入緊急狀態，但法官裁定聯邦政府有義務協助保留區執法，卻拒絕針對部落提出的金援作出裁決。

另外，諾姆過去三度派遣國民兵前往美墨邊境執法，2021年還因為接受共和黨金主100萬元捐款，為邊境執法的48名國民兵支付兩個月薪資而遭受批評。

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