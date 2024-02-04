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婦女支持者增 拜登艱難連任之路露曙光

編譯廖振堯／綜合3日電
民調顯示，拜登總統的婦女支持者大增，有可能成為他今年競選連任的利器。圖為拜登去年8月在新墨西哥州出席活動時，用手機與女觀眾玩自拍。(美聯社)
民調顯示，拜登總統的婦女支持者大增，有可能成為他今年競選連任的利器。圖為拜登去年8月在新墨西哥州出席活動時，用手機與女觀眾玩自拍。(美聯社)

昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新公布的一項民調發現，拜登總統的女性選民支持率正在上升，加上前總統川普與前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)誹謗案中再輸官司，使拜登在艱難民調、充滿挑戰的連任前景下露出一線曙光。

國會山莊報(The Hill)報導，該調查中58%的女性表示她們支持拜登，高於12月的53%。丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，拜登2020年贏得55%女性選票；川普贏得44%，較2016年時的39%有所上升。昆尼別克大學民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)指出在女性選民的推動下，過去幾周拜登與川普的正面交鋒逐漸轉變為些微領先。

拜登特別關注吸引女性選民，尤其是生育權議題方面，如上月22日「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)周年紀念日後，拜登夫婦便前往維吉尼亞州參加一場以墮胎權為主題的競選活動。拜登也不斷強調「羅訴韋德案」判例2022年被最高院推翻，川普大力邀功，使得女性權益受損。

民主黨今年希望重演2022年的戲碼，即「羅訴韋德案」判例被推翻幾個月後，女性選民就站出來幫助民主黨取得優於預期的期中選舉結果。拜登競選團隊發言人希特(Lauren Hitt)表示，拜登政府解決了對選民來說最重要的問題，例如保護婦女做出醫療保健決定的自主權，「而川普的反女性MAGA議程是失敗的，今年11月也不會有所不同」。

川普競選團隊則仍有信心擊敗拜登，發言人李威特(Karoline Leavitt)指出，有100多項民調顯示川普能贏拜登，包括最近的民調中川普在每個關鍵搖擺州都領先，獨立選民中也贏得了兩位數的優勢，「拜登不再擁有選民基礎，因為非裔、拉丁裔、女性選民等民主黨的主要票源都轉為支持川普，因為他們厭倦了「不老實的喬」(Crooked Joe)帶來的創紀錄高通膨、邊境門戶大開、犯罪和混亂」。

拜登 川普 民調

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