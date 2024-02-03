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美報復遇襲開始 大規模轟炸伊拉克、敘利亞85目標

編譯廖振堯／綜合2日電
三名在約旦境內陣亡的三名美軍2日下午移靈回到美國本土，拜登(右)總統夫婦與國防部長奧斯丁等親自在德拉瓦州多佛空軍基地，以軍禮迎靈柩。(美聯社)
三名在約旦境內陣亡的三名美軍2日下午移靈回到美國本土，拜登(右)總統夫婦與國防部長奧斯丁等親自在德拉瓦州多佛空軍基地，以軍禮迎靈柩。(美聯社)

美軍約旦東北部秘密基地「22號塔」(Tower 22)上周末遇無人機襲擊、三名軍人不幸陣亡後，拜登總統2日兌現他矢言回擊的承諾，下令空襲伊拉克和敘利亞境內的伊朗革命衛隊()及伊朗支持的民兵組織，大規模攻擊七個地點、超過85個目標。

拜登及防長親迎3陣亡美軍靈柩 

在此同時，拜登總統夫婦2日下午親率國防部長奧斯丁等軍方官員，在德拉瓦州多佛軍基地以全幅軍禮，迎接自約旦經德國基地返回美國本土的三位軍人靈柩，場面哀榮肅重。

在約旦犧牲的三位美軍為，46歲士官威廉．瑞佛斯(左)、23歲布倫娜·亞歷克森德里...
在約旦犧牲的三位美軍為，46歲士官威廉．瑞佛斯(左)、23歲布倫娜·亞歷克森德里亞·莫菲特(中)與24歲陸軍甘迺迪·桑德斯(右)。(路透)

這三名軍人1月底在約旦一處美國基地「22號塔」遭伊朗幕後支持的伊拉克伊斯蘭反抗運動組織的無人機攻擊不幸喪生，還有40多人受傷。華府將這起攻擊歸咎於伊朗支持的武裝團體。三名殉職軍人瑞佛斯(William Jerome Rivers)、桑德斯(Kennedy Ladon Sanders)、莫菲特(Breonna Alexsondria Moffett)都來自喬治亞州，他們的家屬都在場迎接親人歸來。

美聯社報導，美軍發動攻擊的這些目標包括指揮和控制總部、情報中心、火箭和飛彈、無人機和彈藥儲存處，以及與民兵或「聖城部隊」(Quds Force)有聯繫的其他設施。

空襲30分鐘 用逾125枚精準彈藥

美軍參謀首長聯席會議行動主任、陸軍中將席姆斯(Douglas Sims)說空襲持續約30分鐘，其中三個地點在伊拉克、四個地點在敘利亞。

兩名匿名伊拉克民兵官員受訪透露，伊拉克卡伊姆(al-Qaim)三棟用作總部的房屋遭到攻擊，包含一個軍火庫；伊朗支持的民兵聯盟「人民動員部隊」(Popular Mobilization Forces)位於伊拉克阿卡沙特(Akashat)的行動總部和武器庫也成為攻擊目標。

美軍中央司令部則表示，這波攻擊使用超過125枚精準彈藥，由多架飛機投擲，包括從美國起飛的B-1轟炸機。席姆斯補充，天氣情況是發動攻擊的主要因素，目的是確認打擊目標正確、避免平民傷亡。

然而尚不清楚是否狙殺了民兵成員，席姆斯說軍方知道武裝分子、伊斯蘭革命衛隊，以及與伊朗結盟的民兵組織出入這些地點，2日晚間發動襲擊是預期這些設施內的人員可能傷亡。

拜登在2日空襲的攻擊聲明重申，「我們的回應從今天開始，將在我們選擇的時間和地點持續進行…美國不尋求在中東或世界其他任何地方發生衝突，但所有試圖傷害我們的人應當知道：如果你傷害美國人，我們就會回應。」

不過空襲似乎沒有直接針對伊朗或境內的聖城部隊高層領導人，因為美國還是不希望衝突進一步升級。

柯比：目標精選 避免造成平民傷亡

國家安全會議發言人柯比(John Kirby)稱這些目標是精心挑選過的，不僅是為了避免平民傷亡，也是基於明確、無可辯駁的證據，表明這些目標與當地美軍受到攻擊有關，不過他拒絕說明這些證據的細節。

伊朗強硬派總統萊希(Ebrahim Raisi)在美軍空襲當天上午才重申「不會發動戰爭，但如果有國家、一個殘酷勢力想要欺負我們，我國將強烈回應」；伊朗支持的主要組織之一「真主黨精英運動」(Harakat-al-Nujaba)同日也誓言繼續向美軍採取軍事行動。

伊朗 拜登 柯比

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