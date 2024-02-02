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華郵：親台總理敗選 吐瓦魯恐轉與中建交

編譯盧炯燊／綜合1日電
國際關注吐瓦魯會否與台北斷交。圖為落選的親台總理拿塔諾(左)前年9月訪台時，會晤蔡英文總統。（圖／台總統府提供）
國際關注吐瓦魯會否與台北斷交。圖為落選的親台總理拿塔諾(左)前年9月訪台時，會晤蔡英文總統。（圖／台總統府提供）

中華民國與諾魯1月15日斷交後，目前在太平洋島國裡僅存吐瓦魯、馬紹爾群島及帛琉三個邦交國，中國已將目光瞄向這三個島國，最有可能生變的是吐瓦魯。

華盛頓郵報指出，吐瓦魯在親台灣總理拿塔諾(Kausea Natano)敗選及失去議席後，外交勢必轉向，親中國的財政部長潘恩紐(Seve Paeniu)再次當選之餘，更成為總理的最有力競爭者。

他向華郵表示對與北京建交持開放態度，最終與哪方建交主要是獲得最大的支持，以實現吐瓦魯的發展優先事項及願望，在做出明智決定之前需要仔細審查及評估整個關係，而這個決定勢必影響整個太平洋乃至美國。

一直以來，中國一直把目標瞄準吐瓦魯官員，再次當選議員的科菲(Simon Kofe)承認，2022年在擔任外長訪問斐濟期間，曾與中方官員接觸過，但他沒透露詳情。

華郵報導指出，表面上是中國與台灣爭奪太平洋島國，但實際是中國與美國在爭奪太平洋地區的勢力及影響力。中國駐諾魯使館復館小組組長王旭光揚言，北京已經與10個太平洋國家建立外交關係，諾魯是第11個，相信它不會是最後一個。

台北國立政治大學外交學教授盧業中指出，中國過去的關注點主要是台灣本身， 但現在表明是透過奪取台北在南太平洋的邦交島國，來與美國和澳洲競爭。

吐瓦魯與澳洲簽署「澳吐睦鄰聯盟協定」，被認為是澳洲鞏固太平洋地區勢力，用以抗衡北京。假若吐瓦魯生變，餘下的馬紹爾及帛琉將成為焦點，兩國均與美國簽訂長期防務及資助協議。

馬紹爾總統海妮(Hilda Heine)重申，該國與台灣仍保持著牢固聯繫，目前並未受到中國的壓力而轉變。

帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)則說，在他任內不會改變立場，但擔心其他人上台會發生甚麼事情。他相信在今年11月大選前，他與該國將面臨來自北京的巨大壓力。

華盛頓郵報指出，吐瓦魯在親台灣總理敗選後，外交勢必轉向。圖為空中俯瞰吐瓦魯。（美...
華盛頓郵報指出，吐瓦魯在親台灣總理敗選後，外交勢必轉向。圖為空中俯瞰吐瓦魯。（美聯社）

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