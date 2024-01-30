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中國恒大遭香港法院「清盤」 清算人：將全力令業務持續運作

香港特派員李春／香港報導
在香港上市的中國恒大集團29日遭香港高等法院頒令清算，中國房市籠罩更不明確的前景。（路透）
在香港上市的中國恒大集團29日遭香港高等法院頒令清算，中國房市籠罩更不明確的前景。（路透）

香港高等法院29日舉行「終極聆訊」，中國恒大再度尋求延後清盤(清算)不果。法官說「enough is enough」(「到此為止」之意)回應，最終頒令中國恒大清算並委任清算人。清算人在散庭後說，將全力令恒大業務持續運作。

香港高等法院29日宣布對中國恒大清算聆訊進行再訊，中國恒大、恒大汽車等在香港上市的恒大系公司均盤中停牌，事件驚動市場。

恒大集團執行總裁肖恩透過中媒回應，法院頒布的境外清盤令所涉主體是在香港上市的中國恒大。目前恒大集團及其他獨立法人主體的境內外子公司管理營運不變，集團仍將努力保障境內業務和經營穩定，推進「保交樓」等重點工作。

中國恒大集團2020年在中國借殼上市失敗，資金鏈斷裂。2021年9月恒大財富債務違約，正式爆雷，成為中國歷來最大宗，自此沉痾難治，最後董事長許家印和多名高管被官方帶走或失聯。恒大債務危機，打響中國房地產和金融危機的第一槍。

2022年6月，註冊地在南太平洋島國薩摩亞的Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa)Limited即向香港高等法院申請清算中國恒大。

此清算請求已歷時逾一年半，申請人在庭上表示，不就清算令作任何推進；恒大代表則要求延後清算聆訊，並提及重組修訂方案中，擬將A及C組債權人重新分類，期望在3月制訂方案。

聽取雙方陳詞後，香港高院法官陳靜芬說，聆訊自2023年12月4日延後期間，讓恒大修訂重組方案並與債權人討論，有需要再作修訂，但甚麼都沒有發生，公司管理層正被刑事調查，認為即使頒令清算，亦無阻制定方案，臨時清算人亦可取代管理層，質疑為何仍延後清算聆訊。

法官最後說「enough is enough」，因具體重組方案至今沒有任何進展，恒大持有人特別團體顧問(AHG)一方涉及40億美元債項，認為應頒下清算令，便正式頒下清算令，並委任安邁顧問(A&Ｍ)董事總經理Edward Simon Middleton及黃詠詩作為清算人。

Edward Simon Middleton及黃詠詩於庭外發表聲明，作為清算人將全力令恒大業務能持續運作，首要任務是盡可能保留及重組恒大業務，並有系統地保留恒大之價值，從而增加債權人及其他權益人在當中可獲還款的機會。清算程序架構內，會考慮任何可行重組方案。

黃詠詩強調，清算令只針對母公司恒大集團，不會對旗下附屬公司有直接影響，特別是在中國營運的附屬公司不受影響。將與恒大集團管理層開會，冀與現有管理層充分合作達成解決方案。

恒大集團 香港 高院

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