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紅海商船危機 貨運成本飆高 通膨恐將再升

編譯廖振堯／綜合28日電
葉門叛軍在紅海隨意攻擊商船，造成全球貿易緊張。圖為被葉門叛軍擊中的油輪。(美聯社)
葉門叛軍在紅海隨意攻擊商船，造成全球貿易緊張。圖為被葉門叛軍擊中的油輪。(美聯社)

紅海的商業航線歷經新冠疫情、俄烏戰爭衝擊後，近期葉門叛軍「青年運動」(Houthi)屢次攻擊商船，迫使船運公司避開蘇伊士運河，改從非洲南邊繞道而行。這些干擾已讓車廠停產、恐使得百貨公司斷貨，在通膨尚未完全降溫之際又將推升成本。

美聯社報導，全球航運還有「雙重打擊」加劇混亂情況：巴拿馬運河因乾旱低水位而限制船隻數量；船運商急於在中國工廠放新年假前送貨。

如馬里蘭州一家為醫院、工廠生產可清洗鍵盤的公司Man & Machine，正在等待台灣和大中華區的零件，執行長布魯曼德(Clifton Broumand)說每月通常調貨一次，但四周前最新一批貨物延誤，因蘇伊士運河關閉。

特斯拉也因為出貨延誤，從29日起至2月11日關閉柏林工廠；富豪(Volvo)本月在比利時根特市(Ghent)的生產線閒置了三天，等待變速箱的關鍵部件；鈴木(Suzuki Motor)也因為日本進口的引擎和其他零件延誤，其匈牙利工廠生產暫停一周。

英國的瑪莎百貨(Marks & Spencer)則警告，原定於2月、3月推出的春季服裝和家居用品系列可能因航運亂象而延遲。美國服裝鞋類協會(American Apparel & Footwear Association)執行長拉馬爾(Steve Lamar)表示，美國進口的衣服和鞋子約20%經由蘇伊士運河；歐洲受影響更大，有40%衣服、50%鞋子都要經過紅海。

貨運經紀商Flexport執行長彼得森(Ryan Petersen)表示，每艘改道的船舶上都有1萬個貨櫃，需要狂寄電郵、打電話來重新安排每個貨櫃的行程。該公司指出截至1月19日，全球近25%的航運流量正在或將要從紅海轉移，繞道增加數千哩的行程、一兩周的時間。

彼得森警告，如果貨運公司避開蘇伊士運河長達一年，較高貨運成本將導致商品通膨1%至2%。

標準40呎貨櫃從亞洲運送到北歐的成本已從12月中旬的低於1500元飆升至近5500元。根據貨運預訂平台Freightos數據，亞洲貨物運往地中海的成本甚至更高，從12月中旬的2400元漲到近6800元。

葉門叛軍在紅海隨意攻擊商船，造成全球貿易緊張。圖為葉門叛軍人員。(歐新社)
葉門叛軍在紅海隨意攻擊商船，造成全球貿易緊張。圖為葉門叛軍人員。(歐新社)

蘇伊士運河 特斯拉 疫情

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