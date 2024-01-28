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華郵：川普若重回白宮 擬對中國進口貨課稅60％

記者胡玉立／綜合報導
2019年10月川普總統在白宮歡迎負責美中經貿談判的副總理劉鶴，美中正在準備簽署第一階段貿易協議。(美聯社)
2019年10月川普總統在白宮歡迎負責美中經貿談判的副總理劉鶴，美中正在準備簽署第一階段貿易協議。(美聯社)

華盛頓郵報27日報導，前總統川普正在評估若重新執政，對中國發動新貿易大戰時有哪些選擇；匿名知情人士透露，川普與智囊已討論了對中國徵收60%進口貨物關稅的可能性。

兩黨經濟學者都表示，這些舉動不但肯定會激怒北京，所有這些選擇也將對美國和全球經濟造成巨大破壞，其影響將遠超過川普第一任的貿易戰

川普在競選期間已公開支持降低中國對美國的貿易地位，此舉勢將導致全球兩大經濟體之間的關稅飆升。分析顯示，美國若取消中國「最惠國」待遇，可能會導致聯邦對中國進口貨物徵收超過40%關稅。

川普已提議對來自全球每年約3兆元的進口商品徵收10%「全球基本關稅」(universal baseline tariff)；這表示與他第一任期相比，徵收關稅的商品數量將增加九倍多。但川普對中國增收關稅的計劃可能最戲劇性也最具破壞性；儘管這想法遭到許多共和黨官員反對，川普在各場合仍將中國關稅視為他第一任期的關鍵成就，誓言若再次當選，將加倍推行此做法。

川普也為他的第二個任期提出其他新想法，如在美國不同地區建造飛行汽車「自由城市」；但主要構想仍集中在強化他第一個任期內奉行的政策，例如嚴厲的移民鎮壓、削減公司稅、對美國貿易夥伴徵收具破壞性的新關稅。

反對關稅的右傾智庫稅務基金會(Tax Foundation)高級經濟學者約克(Erica York)表示，「2018年至2019年貿易戰已造成巨大破壞，但前述影響將遠超出過去範圍。它有可能顛覆和分裂全球貿易。」

川普任上第對中關稅，其中大部分拜登政府都繼續保留。稅務基金會發現，川普的關稅使長期薪資減少了 0.14%，就業機會減少了 16萬6000 個。

儘管川普經常稱讚中國國家主席習近平，強調自己當總統時與中國簽署2020年貿易協定，但他這回競選多次抨擊北京，並承諾將採取比拜登總統更強硬的立場。

華郵指出，川普似已愈來愈有把握贏得共和黨總統候選人提名，他決心加大與北京貿易戰力度，凸顯了2024年大選的經濟風險。

川普 關稅 貿易戰

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