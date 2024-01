明州掃雪機命名大賽 天后諧音「泰勒飄」、「碧昂橇」入圍決選

明尼蘇達州別出心裁,讓民眾為掃雪機命名,泰勒飄、碧昂橇等明星名字,都進了排行榜。(美聯社)

位處美國北部的明尼蘇達州 冬天下雪結冰稀鬆平常,掃雪機非常重要,每年成千上萬人都會投票 為清理全州道路的巨型掃雪機命名,今年共有49個名字入圍 決選,拜樂壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)大紅之賜,入圍的名稱也包括「泰勒飄」(Taylor Drift)。

美聯社報導,明尼蘇達州2020年起每年為全州800輛掃雪機命名,預計下周將宣布2023-2024年度結果。新名單出爐後,全州高速公路掃雪車將在原有30多個名稱上新添八個新名字。

今年共49個名字進入決賽,入圍的名稱還包括「碧昂橇」(Beyonsleigh)、熱門百老匯歌劇「漢彌頓」的劇中人Aaron Brrrr, Sir(Aaron Burr, Sir),投票將持續到28日,非明尼蘇達州居民也能參與投票。

票選活動由交通廳主辦,發言人邁耶(Anne Meyer) 說,希望藉此引起人們對該部門冬季工作的關注。

票選第一年引起熱烈回響,共約收到2萬4000份提名和12萬2000選票;今年約收到8000份名單。

多年來得票最多的勝選名稱包括Plowy McPlowFace、Darth Blader、Blizzard of Oz、Scoop Dogg和Han Snolo等,通常與明尼蘇達州有關;其中,F. Salt Fitzgerald是對出生於聖保羅的同名作家致敬,The Truck Formerly Known As Plow則表達對已故流行歌手「王子」(Prince)的懷念。

明尼蘇達州票選熱烈回響促使全美各地舉辦類似的掃雪機命名大賽,包括阿拉斯加、加州、俄亥俄州和麻州。

新墨西哥州今年冬季舉辦首屆掃雪機命名大賽,收到1500名字、2萬3000 票,為400台掃雪機中的12台命名,得票最高的名字有樂團Fleetwood Mac一字之差的Sleetwood Mac、Billy the Skid,對槍手比利小子(Billy the Kid)的新墨西哥根源表達認同。

內布拉斯加州林肯市(Lincoln)今年也開辦掃雪機命名大賽,超過 2300人為八部掃雪機命名,聲韻像埃及豔后「克麗奧派屈拉」的Clearopathra榮登榜首。

明尼蘇達州每部掃雪機都保留名字,標示於車輛側面。