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明州掃雪機命名大賽 天后諧音「泰勒飄」、「碧昂橇」入圍決選

編譯周芳苑／綜合26日電
明尼蘇達州別出心裁，讓民眾為掃雪機命名，泰勒飄、碧昂橇等明星名字，都進了排行榜。（美聯社）
明尼蘇達州別出心裁，讓民眾為掃雪機命名，泰勒飄、碧昂橇等明星名字，都進了排行榜。（美聯社）

位處美國北部的明尼蘇達州冬天下雪結冰稀鬆平常，掃雪機非常重要，每年成千上萬人都會投票為清理全州道路的巨型掃雪機命名，今年共有49個名字入圍決選，拜樂壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)大紅之賜，入圍的名稱也包括「泰勒飄」(Taylor Drift)。

美聯社報導，明尼蘇達州2020年起每年為全州800輛掃雪機命名，預計下周將宣布2023-2024年度結果。新名單出爐後，全州高速公路掃雪車將在原有30多個名稱上新添八個新名字。

今年共49個名字進入決賽，入圍的名稱還包括「碧昂橇」(Beyonsleigh)、熱門百老匯歌劇「漢彌頓」的劇中人Aaron Brrrr, Sir(Aaron Burr, Sir)，投票將持續到28日，非明尼蘇達州居民也能參與投票。

票選活動由交通廳主辦，發言人邁耶(Anne Meyer) 說，希望藉此引起人們對該部門冬季工作的關注。

票選第一年引起熱烈回響，共約收到2萬4000份提名和12萬2000選票；今年約收到8000份名單。

多年來得票最多的勝選名稱包括Plowy McPlowFace、Darth Blader、Blizzard of Oz、Scoop Dogg和Han Snolo等，通常與明尼蘇達州有關；其中，F. Salt Fitzgerald是對出生於聖保羅的同名作家致敬，The Truck Formerly Known As Plow則表達對已故流行歌手「王子」(Prince)的懷念。

明尼蘇達州票選熱烈回響促使全美各地舉辦類似的掃雪機命名大賽，包括阿拉斯加、加州、俄亥俄州和麻州。

新墨西哥州今年冬季舉辦首屆掃雪機命名大賽，收到1500名字、2萬3000 票，為400台掃雪機中的12台命名，得票最高的名字有樂團Fleetwood Mac一字之差的Sleetwood Mac、Billy the Skid，對槍手比利小子(Billy the Kid)的新墨西哥根源表達認同。

內布拉斯加州林肯市(Lincoln)今年也開辦掃雪機命名大賽，超過 2300人為八部掃雪機命名，聲韻像埃及豔后「克麗奧派屈拉」的Clearopathra榮登榜首。

明尼蘇達州每部掃雪機都保留名字，標示於車輛側面。

明尼蘇達州 投票 入圍

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