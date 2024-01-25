矽谷殺妻案開庭 陳立人3度缺席 法官質疑

備受華人關切的谷歌工程師殺妻命案，24日開庭，但嫌犯陳立人第三度未到庭，檢察官嘉德伯格在庭外受訪時表示失望。(記者孫愛薇／攝影)

矽谷華裔谷歌 工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計24日下午1時30分在聖他克拉拉郡高等法院司法大廳23號法庭進行第三次庭審，但等待許久，陳嫌仍未現身。法官對陳立人三次缺席表示質疑，並擇定本周五(26日)再次提審，同時諭令陳嫌不得保釋。

陳立人疑似以暴力毆死同為谷歌工程師的妻子于軒一，兩人都來自中國，也都畢業於名校北京清華大學，傳出命案，震驚華人 社區。

陳仍未現身 周五再提審

嫌犯陳立人24日再度以住院為由，沒有出庭。(取自LinkedIn)

受害人于軒一。(取自LinkedIn)

陳立人先前兩次提審都以住院療傷為由缺席。24日第三次庭審，據稱陳嫌的家人已到庭，但最終陳嫌仍未現身。法庭和控辯雙方就其一再缺席提審交換了意見，並擇定本周五(26日)再次提審。

24日提審程序開始後，檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）向法官拉蒙（Hector E. Ramon）說明，陳嫌仍在山谷醫療中心未到現場，檢方掌握關於其健康狀況的信息有限。

陳出院收監 又回醫院

拉蒙法官對於陳嫌3次缺席提審表示質疑。他指出，嫌犯入院72小時後，如果仍需留院，需要醫師簽字批准，才能再獲得14天的緩提期限。

對此，檢察官嘉德伯格補充說明，上周末陳嫌曾出院轉入收監，但後來又回到醫院，原因不詳。

法官諭令陳嫌不得保釋

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原本預計24日出庭，但並未現身，法官諭令他26日必須出庭。法院外則有關切本案的華人到場圍觀。（記者孫愛薇／攝影）

拉蒙法官最後諭令，陳嫌不得保釋，並訂於26日下午再次提審。

陳嫌的律師施羅德（Wesley Schroeder）到庭，並確認自己受到陳立人家庭雇用為其辯護。但他聲稱，自己和陳立人的家人都還未見到嫌犯本人，對其健康狀況也不清楚。

施羅德表示，自己在犯罪辯護領域有50年的經驗，有很多為華人辯護經驗，但華人兇殺案辯護還是第一次。

現場華人多 網站也擠爆

據了解，24日到現場華人非常多，許多華人皆表示對此案有高度的關注，另外現場有一名男子疑似是陳立人的父親，這名男子與陳立人請的法庭翻譯，下午2時左右匆匆離開法庭現場，未接受採訪。

許多華人到場目的是為了深入了解案情，許多人也透過網路庭審來關心此案，甚至導致網站擠爆、晚到者無法上線。

本案因加害者及被害者夫妻都是高學歷背景，且同為年輕的谷歌工程師，引起華人圈特別關注。嫌犯疑似家暴 痛毆妻子致死，但因嫌犯未出庭，案情還有待開庭後釐清。