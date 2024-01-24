川普就算獲提名 獨立選民不挺 二度投川選民：他是騙子

位於美加邊界的小鎮迪斯維爾諾契，23日零時開始投票，是新罕布夏州最早投票的地區，六票全都投給了海理，但幾乎無關選舉結果。(美聯社)

美國駐聯合國前大使妮姬‧海理(Nikki Haley)在新罕布夏州 邊境小鎮迪斯維爾諾契(Dixville Notch)黨團會議大獲全勝，六票全拿，但選民受訪時低調表示，無法扭轉局勢；而前總統川普 即使贏得共和黨 提名，但少數共和黨選民和多數獨立選民不支持他，可能也會讓川普陷入麻煩。

新罕布夏州的情況與愛阿華州迥異，當時多項民調顯示，43%的海理支持者表示，會支持拜登總統而非川普。

64歲獨立選民西蒙尼(Scott Simeone)曾在2016年、2020年支持川普，但他說：「我不能再投給川普了，他是個騙子，太腐敗了；我曾經投給他，但我沒意識到他如此腐敗。」

川普並非首次競選，而選民對他的評價並未來自競選活動的表現，而是他的施政；政壇資深人士警告，這讓川普更難贏回那些疏遠他的人，包括那些曾投給共和黨的選民。

民調數據證實川普面臨的問題，且早在愛阿華州黨團會議前，紐約時報(NYT)與錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)民調顯示，拜登在民主黨人和親民主黨的獨立選民中的支持率為91%，略高於共和黨人和親共和黨獨立人士對川普的支持(86%)；這並非大多數共和黨人準備在11月背棄川普的情況，但在旗鼓相當的選舉中，已夠扭轉民主黨的劣勢。

新罕布夏州美加邊境的迪斯維爾諾契23日也延續64年傳統，午夜零時過後就開放投票；這座小鎮共計六名合格選民，登記共和黨員四人，無黨籍兩人，投票加開票全程只花十分鐘，海理六票全拿。

選民受訪時頗為低調，聲稱自己這一票無法改變任何事情。78歲的提洛森(Tom Tillotson)平日負責主持鎮內會議；他說：「我這一票無法改變任何事情，也許我們的投票能為民眾提供某些選擇。」