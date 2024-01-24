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川普就算獲提名 獨立選民不挺 二度投川選民：他是騙子

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
位於美加邊界的小鎮迪斯維爾諾契，23日零時開始投票，是新罕布夏州最早投票的地區，六票全都投給了海理，但幾乎無關選舉結果。(美聯社)
位於美加邊界的小鎮迪斯維爾諾契，23日零時開始投票，是新罕布夏州最早投票的地區，六票全都投給了海理，但幾乎無關選舉結果。(美聯社)

美國駐聯合國前大使妮姬‧海理(Nikki Haley)在新罕布夏州邊境小鎮迪斯維爾諾契(Dixville Notch)黨團會議大獲全勝，六票全拿，但選民受訪時低調表示，無法扭轉局勢；而前總統川普即使贏得共和黨提名，但少數共和黨選民和多數獨立選民不支持他，可能也會讓川普陷入麻煩。   

新罕布夏州的情況與愛阿華州迥異，當時多項民調顯示，43%的海理支持者表示，會支持拜登總統而非川普。

64歲獨立選民西蒙尼(Scott Simeone)曾在2016年、2020年支持川普，但他說：「我不能再投給川普了，他是個騙子，太腐敗了；我曾經投給他，但我沒意識到他如此腐敗。」

川普並非首次競選，而選民對他的評價並未來自競選活動的表現，而是他的施政；政壇資深人士警告，這讓川普更難贏回那些疏遠他的人，包括那些曾投給共和黨的選民。

民調數據證實川普面臨的問題，且早在愛阿華州黨團會議前，紐約時報(NYT)與錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)民調顯示，拜登在民主黨人和親民主黨的獨立選民中的支持率為91%，略高於共和黨人和親共和黨獨立人士對川普的支持(86%)；這並非大多數共和黨人準備在11月背棄川普的情況，但在旗鼓相當的選舉中，已夠扭轉民主黨的劣勢。

新罕布夏州美加邊境的迪斯維爾諾契23日也延續64年傳統，午夜零時過後就開放投票；這座小鎮共計六名合格選民，登記共和黨員四人，無黨籍兩人，投票加開票全程只花十分鐘，海理六票全拿。

選民受訪時頗為低調，聲稱自己這一票無法改變任何事情。78歲的提洛森(Tom Tillotson)平日負責主持鎮內會議；他說：「我這一票無法改變任何事情，也許我們的投票能為民眾提供某些選擇。」

2008年之後，迪斯維爾諾契就不是能準確預測新罕布夏共和黨黨團會議勝負的風向球；2008年，亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)在迪斯維爾諾契勝出，後來獲得共和黨提名參加總統大選，再往前推則有1992年的老布希(George H.W. Bush)的成功案例；但川普2016年在迪斯維爾諾契只拿兩票，輸給獲得三票的俄亥俄州州長凱西克(John Kasich)，後來川普在俄州共和黨黨團會議得勝。

新罕州最先初選投票的美加邊界小鎮迪斯維爾諾契，23日零時開始投票，六票全投海理。...
新罕州最先初選投票的美加邊界小鎮迪斯維爾諾契，23日零時開始投票，六票全投海理。(美聯社)

川普 共和黨 新罕布夏州

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