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把無證客送到藍州 德州州長艾伯特引領輿論戰

記者顏伶如／綜合報導
德州州長艾伯特為讓內陸各州知道無證移民湧入的後果，用巴士把無證移民送到許多民主黨執政的大城市。(歐新社)
德州州長艾伯特為讓內陸各州知道無證移民湧入的後果，用巴士把無證移民送到許多民主黨執政的大城市。(歐新社)

前總統川普等共和黨要角力倡強硬立場的邊境政策之際，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則拿出實際行動，把美墨邊境問題「輸出」到美國其他地方，讓民眾親身體驗自家後院發生問題的感受。艾伯特如此手段讓民主黨陣營頗為頭疼。

今日美國報(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)最新聯合民調顯示，逾半數受訪者說，支持派遣軍隊到美墨邊境，也支持大規模遣返非法入境者。對這兩項措施表示反對的受訪者僅43%，另有4%則說不確定。

艾伯特推出引發爭議的「孤星行動」(Operation Lone Star)，租用長途巴士將在邊境地區遭查緝的無證移民載送到華府、紐約、芝加哥、丹佛、費城、洛杉磯等民主黨執政城市釋放。這些城市的民主黨籍市長抨擊艾伯特手段「殘酷」，對於大批無證客突然抵達則抱怨連連。

丹佛市市長強斯頓(Mike Johnston)便說，市府如今有10%年度預算花在無證移民的緊急住房安置等服務。

非黨派組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深研究員契斯提(Muzaffar Chishti)分析，艾伯特在這場敘事論戰(narrative war)中獲勝，值得喝采。

契斯提說，艾伯特發動攻擊，掌握話語權，「不過他不值得受到起立鼓掌致敬，因為他的所作所為都是政治考量」。

至少14名州長調派國民兵與資源赴德州馳援，包括佛羅里達州、愛阿華州、俄亥俄州、南卡羅來納州等在2024年選舉影響重大的州。眾院議長強生(Mike Johnson)本月稍早則在60名共和黨籍眾議員陪同下，浩浩蕩蕩在德州伊戈帕斯(Eagle Pass)針對邊境問題舉行記者會。

艾伯特沒有事先知會就派車把無證客送來，讓措手不及的民主黨地方官員傷透腦筋。2022年9月，兩輛德州專車把無證客載到副總統賀錦麗官邸附近釋放，非營利組織不得不急忙協助安置百餘名無證客。

德州 民主黨 無證客

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