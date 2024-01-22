德桑提斯4錯誤 選戰起手式就注定吞敗果

德桑提斯在競選時不忘打家庭牌，帶著妻子和年幼兒女參加造勢活動。(美聯社)

佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)21日宣布退出共和黨 總統提名選戰，國家廣播公司新聞網 (NBC News)報導，他的起手式完全失敗，釋出的訊息曖昧不清，雇用太多選戰工作人員；他矢言拿下愛阿華州黨團選舉，但他愛州競選總部主任卻在忙著玩拼圖，這種現象表明他管理不當，浪費心血。

愛州黨團會議被視為德桑提斯選戰成敗的關鍵，他去年12月2日受訪時宣布，一定要拿下愛州，但出任德桑提斯「決不退卻」(Never Back Down)超級政治行動委員會主任的瓦格納(Scott Wagner)在選前寶貴的最後幾天，卻被其他工作人員瞧見，花費大量時間在玩1000片的風景畫拼圖。

瓦格納玩拼圖，代表的是管理不當，浪費德桑提斯支持者的心血，注定選戰遭殃。

最後德桑提斯在愛州黨團會議拿第二，但落後前總統川普 達30個百分點；川普在大約11萬票裡豪取一半以上，創史上最大勝幅。

2023年初，外界咸認為德桑提斯挾2022年佛州州長連任選舉大勝之威，是實力可畏的州長、共和黨閃亮明星，有可能取川普而代之，但現在他已退選。

德桑提斯不停奔波，但始終無法拉抬人氣。圖為他在愛阿華州競選，旁邊有兩句自勉的口號「沒有藉口，只看結果。」(美聯社)

訪談十多名德桑提斯前、現任幕僚及支持者，以了解德桑提斯犯錯在什麼地方，發現有四點出錯：

•他的選戰陣營自最初階段就雇用數十人，花光最需要的早期資金，結果頭兩個月內又開除四成人力，以撙節資源。

•選舉資金短絀，「決不退卻」的分量因此吃重，該行動委員會矢言砸2億元拉抬德桑提斯，最後卻陷入內鬥，還經常製造負面新聞，讓整個競選烏雲罩頂。

•德桑提斯只專注於文化戰爭，蝕光金主的支持；很多反川普的共和黨金主一開始力挺德桑提斯，最後決定改挺其他候選人，或者2024年選舉周期作壁上觀。

•德桑提斯州長連任大勝後，未能乘勢而上，等了六個月才宣布角逐總統，浪費寶貴的能量。

一名德桑提斯謀士表示，雖說他的選戰出了不少錯，但歸根究柢還是川普太強，德桑提斯不足以與川普爭雄。